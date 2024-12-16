18+
18+
РЕКЛАМА

В новом году в Томске на маршрут №29 выйдут автобусы большого класса

Город, Общественный транспорт, Томские новости, проезд интересные новости Томска движение В новом году в Томске на маршрут №29 выйдут автобусы большого класса

С первого января в Томске на линию выйдут около 10 новых «Ютонгов». Они будут перевозить пассажиров по маршруту №29.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в новых автобусах будут присутствовать улучшенные условия для пассажиров с инвалидными колясками, а также площадки для собак. Подобные автобусы уже ходят по маршруту №19.

— В этом году муниципалитет закупил 5 новых трамваев, скоро на томские улицы выйдут 2 новых троллейбуса с увеличенным автономным ходом, — прокомментировал первый заместитель мэра Дмитрий Зярко на прошедшем выездном совещании.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичей приглашают «Страшно весело» провести самый короткий день года

13 декабря 2024
Томские новости

170 лет истории. Отремонтированный фасад исторического дома на Крылова в Томске

5 декабря 2024
Томские новости

Связь для БелАЗа: в Сибири вырос спрос на сим-карты для межмашинного взаимодействия

26 ноября 2024
Томские новости

В Томске выделят 18 млн рублей на ремонт двух исторических домов

11 декабря 2024
Томские новости

В этом году в Томске будет больше новогодних трамваев и троллейбусов

4 декабря 2024
Томские новости

В Томске выступит один из лучших джаз-гитаристов мира и первый резидент клуба Underground

26 ноября 2024
Томские новости

В Томске восстановили фасад исторического здания на Крылова

28 ноября 2024
Томские новости

Суд обязал собственников пяти надземных переходов в Томске снести их

26 ноября 2024
Томские новости

Подросток получил тяжелые травмы после катания на стихийной горке в Томске

2 декабря 2024