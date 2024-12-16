В новом году в Томске на маршрут №29 выйдут автобусы большого класса

16 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Виктория Евстафьева, их архива издания

С первого января в Томске на линию выйдут около 10 новых «Ютонгов». Они будут перевозить пассажиров по маршруту №29.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в новых автобусах будут присутствовать улучшенные условия для пассажиров с инвалидными колясками, а также площадки для собак. Подобные автобусы уже ходят по маршруту №19.

— В этом году муниципалитет закупил 5 новых трамваев, скоро на томские улицы выйдут 2 новых троллейбуса с увеличенным автономным ходом, — прокомментировал первый заместитель мэра Дмитрий Зярко на прошедшем выездном совещании.

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