Обновленная ИТ-инфраструктура появилась в школах Томской области

19 декабря 2024 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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«Ростелеком» построил телеком-инфраструктуру, организовал беспроводной широкополосный доступ в интернет и системы видеонаблюдения в 40 школах Томской области. Работы выполнены в рамках создания единой цифровой образовательной среды по национальной программе «Образование».

Оператор построил кабельные системы для создания автоматизированных рабочих мест в 27 школах, а в 14 — установил точки Wi-Fi для подключения ноутбуков, проекторов и другой техники. В шести учебных заведениях «Ростелеком» смонтировал 54 камеры видеонаблюдения, которые ведут запись круглосуточно, а видео сохраняют на специальные защищенные серверы.

Алексей Махорин, директор Томского филиала «Ростелекома»:

«В 2022 году „Ростелеком“ подключил все школы Томской области к интернету с использованием единой сети передачи данных, которая автоматически фильтрует запрещенную информацию. Дальнейшее оснащение школ современным оборудованием и цифровыми услугами — важный этап в формировании комфортной и безопасной среды для учеников и преподавателей. Это дает дополнительные возможности для обучения с помощью технологий».

Ксения Калинина, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Томского филиала «Ростелекома»:

«У „Ростелекома“ огромный опыт по работе с государственными заказчиками и крупным бизнесом не только в Томске, но и в отдаленных районах области. Мы занимаемся сопровождением клиентов от момента проработки проектно-исследовательских работ до дальнейшей технической поддержки».

Получить подробную информацию по услугам и сервисам для корпоративных клиентов можно на сайте компании или по единому бесплатному номеру 8 800 200 3000.

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