В Томске восстанавливают пострадавшую от пожара кровлю дома на Витимской, 25

18 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

В Томске рабочие восстанавливают кровлю дома на ул. Витимская, 25, пострадавшую во время пожара в мае этого года, сообщает пресс-служба мэрии.

— Подрядчики фонда капитального ремонта начали восстановление крыши. Районная администрация держит ситуацию под контролем, в случае необходимости помогаем оперативно решать вопросы с ресурсными организациями, техникой и прочим, — сказал глава администрации Октябрьского района Сергей Лозовский.

Ранее сообщалось, что в доме на Витимской, 25 произошел пожар. Четвертого мая из-за конфликта со знакомым 35-летняя женщина устроила поджог: спичками подожгла диван, который стоял на лестничной клетке в многоквартирнике. В результате произошел пожар, площадь которого составила более 250 квадратных метров, жильцов дома эвакуировали, никто не пострадал. Но огонь перекинулся в том числе она одну из рядом расположенных квартир, владельцу которой был причинен ущерб на сумму более 2,5 млн рублей. Также несколько квартир пострадало от последующего пролива при тушении пожара.

Решением комиссии из фонда по предупреждению чрезвычайных ситуаций выделено более 700 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации.

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