Томичка устроила пожар на Витимской из-за конфликта со знакомым

Жительницу Томска уличили в поджоге из-за конфликта с жильцом многоквартирного дома, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Подозреваемая — ранее не судимая 35-летняя женщина — спичками подожгла диван, который стоял на лестничной клетке в многоквартирнике в доме по ул. Витимской. В результате произошел пожар, площадь которого составила более 250 квадратных метров, жильцов дома эвакуировали, никто не пострадал. Но огонь перекинулся в том числе она одну из рядом расположенных квартир, владельцу которой был причинен ущерб на сумму более 2,5 млн рублей.

Как выяснили полицейские, причиной поджога стал длящийся конфликт подозреваемой со знакомым, который проживал в одной из пострадавших от пожара квартир.

«Однако пламя по большей части распространилось не на его жилище, а на соседское», — говорится в сообщении.

Подозреваемую в поджоге задержали, в её отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Теперь женщине грозит до пяти лет колонии.

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