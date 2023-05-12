18+
18+
РЕКЛАМА

Томичка устроила пожар на Витимской из-за конфликта со знакомым

Криминал, Происшествия, Томские новости, пожар горит огонь сводка происшествий жесть Томска интересные новости Томичка устроила пожар на Витимской из-за конфликта со знакомым

Жительницу Томска уличили в поджоге из-за конфликта с жильцом многоквартирного дома, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Подозреваемая — ранее не судимая 35-летняя женщина — спичками подожгла диван, который стоял на лестничной клетке в многоквартирнике в доме по ул. Витимской. В результате произошел пожар, площадь которого составила более 250 квадратных метров, жильцов дома эвакуировали, никто не пострадал. Но огонь перекинулся в том числе она одну из рядом расположенных квартир, владельцу которой был причинен ущерб на сумму более 2,5 млн рублей.

Как выяснили полицейские, причиной поджога стал длящийся конфликт подозреваемой со знакомым, который проживал в одной из пострадавших от пожара квартир.

«Однако пламя по большей части распространилось не на его жилище, а на соседское», — говорится в сообщении.

Подозреваемую в поджоге задержали, в её отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Теперь женщине грозит до пяти лет колонии.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томская компания отстояла права волгоградской столовой на песню Виктории Дайнеко

28 апреля 2023
Томские новости

Навели чистоту. Как в Томске проходят субботники

1 мая 2023
Томские новости

В зоотехники пойду, пусть меня научат: компания «Сибагро» познакомила школьников с агропромышленными профессиями

21 апреля 2023
Томские новости

В Томске прошла выставка ретроавтомобилей

2 мая 2023
Томские новости

Шестилетний мальчик пропал в районе стадиона «Политехник» в Томске

7 мая 2023
Томские новости

Томские ученые усовершенствовали новый тип молекул, перспективных для терапии рака

4 мая 2023
Томские новости

Прокуратура инициировала проверку Комитета по охране культурного наследия Томской области

28 апреля 2023
Томские новости

Северские улицы начали мыть шампунем

5 мая 2023
Томские новости

Томские ученые изучат неизвестные ранее архивные материалы Григория Потанина

25 апреля 2023