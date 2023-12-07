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Запланированное на 11 декабря масштабное отключение воды в Томске переносится

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«Томскводоканал» на неделю перенес масштабное отключение воды, запланированное на понедельник, 11 декабря.

Как уточняют в пресс-службе компании, причиной этого стали неблагоприятные погодные условия. Теперь предполагается, что запланированное на 11 декабря отключение будет произведено 18 декабря.

Предполагается, что работы будут проводиться с 9.30 понедельника, до 9.00 вторника, 19 декабря. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Ранее сообщалось, что жители более 3000 домов на сутки останутся без воды в связи с плановыми работами в рамках капремонта на сетях водоснабжения. Бригады «Томскводоканала» переврежут новые водопроводные линии диаметром 500 мм по пер. Проектируемый и диаметром 600 мм на участке ул. Ачинской от ул. Белозерской до ул. Яковлева. Предполагается, что это обеспечит надежность и бесперебойность холодного водоснабжения для жителей Ленинского и Октябрьского районов.

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