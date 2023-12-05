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Томская гордума поддержала передачу части градостроительных полномочий региону

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Депутаты городской Думы Томска поддержали законопроект, предполагающий частичную передачу градостроительных полномочий региональной власти. Соответствующее решение было принято на прошедшем сегодня, 5 декабря, заседании парламента.

В голосовании приняли участие 32 парламентария. Из низ 17 проголосовали «за», 15 выступили «против» предлагаемой инициативы.

Напомним, ранее закон рассматривался на совместном заседании комитета Законодательной думы Томской области по строительству, инфраструктуре и природопользованию и постоянной комиссии по градостроительству, инфраструктуре и жилищно-коммунальному комплексу. Он предполагает передачу властям Томской области полномочий по подготовке всех значимых документов градостроительной деятельности (территориальное планирование, генпланы, местные нормативы градостроительного проектирования), а также влияющих на строительную деятельность функций по выдаче планов земельных участков, разрешений на строительство и реконструкцию, документов на ввод в эксплуатацию.

При этом у муниципалитетов останутся полномочия по осмотру зданий, выдаче рекомендаций по устранению нарушений, разработке программ развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур.

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