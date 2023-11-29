Томск и Томский район с 2024 года могут лишиться градостроительных полномочий

29 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Томск и Томский район с 2024 года могут передать большую часть полномочий в области градостроительства и земельных отношений властям региона. Соответствующий законопроект накануне был рассмотрен на совместном заседании комитета Законодательной думы Томской области по строительству, инфраструктуре и природопользованию и постоянной комиссии по градостроительству, инфраструктуре и жилищно-коммунальному комплексу, передает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Как сообщил начальник регионального департамента архитектуры и строительства Дмитрий Ассонов, проект закона основан на имеющейся в РФ тенденции к централизации полномочий в области градостроительства, управления и распоряжения землями.

«Данная тенденция связана с необходимостью реализации нацпроекта, повышения качества городской среды и обеспечения единства управления имеющимися ресурсами региона в целях достижения стратегических целей и задач Томской области и РФ в целом», — сказал Ассонов.

Говоря о томской агломерации, Ассонов отметил, что Томск отнесен к 27 агломерациям первого порядка, подлежащим развитию. Вместе с тем, по его словам, в городе существует ряд проблем, которые сдерживают это развитие. Такими проблемами он назвал отсутствие концепции развития планировочной структуры и отсутствие согласованных документов стратегического планирования.

«У нас из года в год неустойчивый ввод жилья, а по нашим стратегиям мы должны его наращивать, но не ради того, чтобы просто наращивать, а для того, чтобы создавать жителям Томской области благоприятные условия проживания», — подчеркнул чиновник.

По словам Ассонова, при подготовке закона были изучены успешные практики перераспределения полномочий, которые реализовали почти 50 субъектов РФ, в том числе Московская и Нижегородская области, республика Татарстан. «Для меня, например, по этим областям одним из критериев является развитие комплексного развития территорий (КРТ). Там действительно эта тема „на коне“, там это развитие прет», — подчеркнул он.

Перераспределение полномочий в сфере градостроительства предполагает передачу властям Томской области 12 из 19 полномочий. В частности, региону могут быть переданы полномочия по подготовке всех значимых документов градостроительной деятельности (территориальное планирование, генпланы, местные нормативы градостроительного проектирования), а также влияющие на строительную деятельность функции по выдаче планов земельных участков, разрешений на строительство и реконструкцию, документов на ввод в эксплуатацию.

При этом у муниципалитетов при принятии закона останутся полномочия, связанные с взаимодействием с жителями. Речь идет об осмотре зданий, выдаче рекомендаций по устранению нарушений, о разработке программ развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и других полномочиях.

В сфере земельных отношений властям Томской области предлагается передать полномочия, которые непосредственно влияют на инвестиционное развитие региона: образование земельных участков, установление сервитутов и публичных сервитутов.

Ассонов подчеркнул, что принятие законопроекта позволит создать единую инфраструктуру для осуществления градостроительной политики, повысить эффективность исполнения нацпроектов в томской агломерации, комплексно переработать территориальное планирование Томска, а также обеспечить «бесшовное» развитие агломерации.

При передаче полномочий в администрации Томской области будет создан отдельный орган, который будет осуществлять полномочия как в области градостроительства, так и в области земельных отношений. «Это будет единый центр, единое окно», — сказал начальник департамента.

Мэр Томска Дмитрий Махиня, комментируя законопроект, подчеркнул, что при передаче полномочий Томской области необходимо учитывать не только успешный опыт других регионов, которые перераспределяли полномочия, но и отрицательный.

«В том же самом Омске передавали полномочия, а потом возвращали назад, в Екатеринбурге. Реализуя передачу, в первую очередь, нужно тщательно выверить каждую процедуру для того, чтобы такой переход не почувствовали ни граждане, ни бизнес. А для этого необходима очень тщательная проработка каждой статьи закона», — сказал Махиня.

В свою очередь, председатель облдумы Оксана Козловская отметила, что Томская область не единожды подходила к передаче полномочий и созданию единого органа, но в итоге не приняла законопроект.

«Сегодня, на мой взгляд, ситуация не просто назрела, а перезрела. Сейчас очень жесткая конкуренция между регионами за инвесторов, за государственные инвестиции. (...) К 2030 году есть целевой показатель по привлечению инвестиций на территории Томской области — 350 млрд рублей в год. Этот год мы закончим в 125 млрд рублей, в лучшем случае. Что определяет развитие территории? Ее инвестиционная привлекательность и наличие процедур, которые позволяют инвестору понятно зайти в бизнес и выйти из него. Поэтому, если мы говорим о создании одного окна, мы должны централизовать основные процедуры и процессы, которые определяют принятие решений инвестором», — сказала Козловская.

По словам спикера областного парламента, законопроект в декабре обсудит профильный комитет думы, и при наличии положительных заключений он будет рассмотрен на декабрьском собрании облдумы. В случае принятия закона он начнет действовать с 2024 года.

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