В Томске открыли памятник Егору Лигачеву

Томский Обзор / Фото: 29 ноября 2023 // Фото: tomsk.gov.ru

Сегодня, 29 ноября, в Томске открыли памятник Егору Лигачеву, который был губернатором Томской области с 1965 по 1983 годы.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, бюст установлен в аллее, носящей имя Лигачева, на проспекте Ленина у главного входа Администрации региона.

На открытии бюста воспоминаниями о Лигачеве поделились председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская, председатель Совета ветеранов государственных органов региона Юсуп Галямов, соратник Егора Кузьмича Лигачева – профессор Томского политехнического университета Николай Кириллов.

Участие в открытии приняли многочисленные томичи, пришедшие к бюсту с цветами.

Узнать подробнее о Егоре Лигачеве можно в нашем материале.

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