В Томске открыли памятник Егору Лигачеву
Сегодня, 29 ноября, в Томске открыли памятник Егору Лигачеву, который был губернатором Томской области с 1965 по 1983 годы.
Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, бюст установлен в аллее, носящей имя Лигачева, на проспекте Ленина у главного входа Администрации региона.
На открытии бюста воспоминаниями о Лигачеве поделились председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская, председатель Совета ветеранов государственных органов региона Юсуп Галямов, соратник Егора Кузьмича Лигачева – профессор Томского политехнического университета Николай Кириллов.
Участие в открытии приняли многочисленные томичи, пришедшие к бюсту с цветами.
Узнать подробнее о Егоре Лигачеве можно в нашем материале.
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