Время Лигачева. 100 лет Егору Кузьмичу

29 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: Первый секретарь обкома КПСС Лигачев Е.К. с группой ученых СО АН СССР: г. Томск. 11 июля 1979 г. Фото из фондов ЦДНИ ТО

Егор Лигачев, советский политик и управленец, отмечает сегодня свой 100-летний юбилей.

Родившись в деревне Дубинкино Томской губернии в 1920-м, он вернулся в 1965 году в Томск. Следующие семнадцать лет, что регион прожил под его руководством, стали определяющими для развития Томска в ХХ веке. Почему Лигачева часто вспоминают в центре Сибири и чем обязан регион самому опытному из ныне живущих российских политиков, в нашем обзоре.

Использованы материалы фотофонда Томского областного краеведческого музея им. М. Б. Шатилова и Центра документации новейшей истории Томской области.

Стратсессия по-советски

Награждение Томской области орденом Ленина. 1967 г. Лигачев стоит первый слева Фото из фондов ТОКМ

На первом же заседании бюро томского обкома партии новый руководитель определил приоритеты. На первом месте у Лигачева был «нефтяной вопрос». А вот сроки научно-практической конференции по производительным силам Томской области, которая должна была определить, что и как будет развиваться в регионе, он сдвинул на 1968 год. И пригласил на нее управленцев союзного уровня — экспертов, представителей самых разных министерств и ведомств.

То, о чем шла речь на этой «стратсессии 60-х», и стало программой действия Лигачева на полтора десятилетия. Рыбная промышленность, нефть и газ, сельское хозяйство, строительство — комплексный подход, который в дальнейшем он реализовал. Материалы этой научно-практической конференции с грифом «для служебного пользования» были напечатаны тиражом 1000 экземпляров и попали практически в каждый кабинет управленца в Томской области, рассказывает Людмила Приль, заместитель директора Центра документации новейшей истории Томской области.

Егор Лигачев на совещании Фото из фондов ЦДНИ ТО

«Когда представители всех министерств были в Томске, и по привычке постоянно сбивались на «тюменскую нефть», Егор Кузьмич их поправлял. И в конце сказал: «Мы научим московских руководителей правильно выговаривать «томская нефть», — говорит она.

Подробнее о нефтяной истории Лигачева — в нашем спецпроекте к 50-летию томской нефти.

Ценность всех этих действий заключалась в том, что к моменту приезда Лигачева в Томск, область находилась далеко не в цветущем состоянии. Промышленность, транспортная, дорожная и коммунальная инфраструктура, массовое строительство жилья — все эти направления развивались довольно слабо.

В результате, томский обком при Лигачеве занялся не только вопросами идеологии, но и развитием территории всеми возможными способами. Энергичный 45-летний Егор Кузьмич подключал связи в министерствах, пробивал проекты для региона и рулил их запуском и реализацией.

Сергей Мальцев журналист Принято говорить, что Лигачёв принял Томскую область в совершенно депрессивном состоянии. Это правда, но лишь отчасти. Да, основой экономики региона была лесная промышленность. Да, несмотря на двадцать лет статуса областного центра, Томск был крайне провинциальным городом. Совершенно деревенский аэропорт на Каштаке, полное отсутствие нового строительства, большая часть улиц неасфальтирована. Но! В тоже время, уже существовал мощный университетский комплекс. Крупные, в масштабе даже союзной экономики, промышленные предприятия, в основном эвакуированные во время Великой Отечественной Войны. Закрытый Томск-7, сейчас Северск, с только что, в июле 1965 года, запущенным на полную мощность Сибирским химическим комбинатом. Но всё это в Томске и около. А область была действительно типичным сибирским захолустьем. Надо отметить, что Егор Кузьмич, будучи заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС по РСФСР, сам попросился возглавить один из сибирских регионов. Это было непростое решение, променять столичную жизнь и карьеру в ЦК КПСС на рискованную работу в сибирской глухомани.

Фактор роста

Первый секретарь Союза писателей СССР Марков Г. М. и первый секретарь Томского обкома КПСС Лигачев Е. К. среди работниц Кузовлевского тепличного комбината. 1979 г. Фото из фондов ЦДНИ ТО

Почему еще Лигачеву так важны были инфраструктурные проекты? «Население Томска в те годы выросло в два раза. Это было хорошо и плохо одновременно. Им же надо было где-то жить и что-то есть», — рассказывает Людмила Приль.

Выставка работ молодых учёных. Дворец спорта, 1975 г. Фото из фондов ТОКМ

Продовольственные и жилищные проблемы требовалось решать быстро, качественно и с прицелом на будущее. Отдельной темой стал водозабор — фенольные воды, которые приносила Томь со стороны Кемерова, превратились в серьезную проблему.

Встреча Г. Маркова и Е. Лигачева с работниками ЛПК г. Асино. 1975 г. Фото из фондов ТОКМ

«Я думаю, для Томска того времени очень подошла бы сюита Свиридова „Время вперед“. Инфраструктура в городе во многом была сформирована как раз благодаря Егору Кузьмичу. Поставка тепла от СХК, строительство ТЭЦ-3 — все это тоже велось при нем», — Людмила Приль перебирает многочисленные документы, на основании которых центр готовил выставку «Один из лидеров эпохи», посвященную работе Лигачева в Томске.

На участке нефтепровода «Александровское-Анжеро-Судженск» в Колпашевском районе: (слева направо) Дымшиц В.Э., Лигачев Е.К., Судобин Г.Н., Кортунов А.К., 1972 г. Фото из фондов ЦДНИ ТО

«Такое впечатление, что он очень хорошо понимал, что у него ограничены ресурсы, и этот минимум надо максимально полезно использовать. Кажется, что у него все получалось легко, но ничего подобного. Так, его активным оппонентом был Госплан». «Не считаем возможным, недостаточно финансирования, средства уже распределены» приходили резолюции и ответы из центра. Основной задачей Госплана было не распылять средства и распределять их наиболее эффективно».

Мало кто знает, что вахтовый метод работы тоже начал развиваться именно в Томской области и именно при Лигачеве. Первыми эту практику начал применять «Томлеспром». С 1973 по 1979 год таким методом было заготовлено около 20% древесины. А потом идею подхватила «Томскнефть». И как бы ни ругали в 80-е годы этот метод, он используется до сих пор.

Первый приезд Лигачева в Стрежевой Фото из фондов ТОКМ

Егор Кузьмич первый раз появился в области в конце 1965 года, а уже в 1968 году «пробил» открытие двух научных институтов — НИИ оптики атмосферы и химии нефти. В том же году он запустил тему медицинских академических институтов. Много внимания Лигачев уделял идеологической работе, с 1966 года добивался открытия факультета журналистики в Томске, налаживал сотрудничество с факультетом журналистики МГУ, — рассказывает Приль.

Лигачев в редакции газеты «Красное Знамя». [1970-е гг.]. Фото из фондов ЦДНИ ТО

Сергей Мальцев журналист Отдельная строка в истории лигачевского периода в Томске — это негласное соревнование с Новосибирском. К его приезду в Сибирь на всю страну уже гремел Новосибирский академгородок. Значит, и в Томске он тоже должен был быть, благо ученых и студентов пруд пруди.

Академгородок построили — со всей инфраструктурой и необходимыми для жизни и работы условиями. Район до сих пор сохранил свое назначение и индивидуальность.

Институт химии нефти Томского филиала Сибирского отделения Академии Наук СССР. г. Томск, 1980-е гг. Фото из фондов ЦДНИ ТО

За культуру

Награждение Томской области орденом Ленина. 1967 г. Фото из фондов ТОКМ

Когда Лигачев пришел в обком КПСС, который на тот момент располагался в старинном здании на Нахановича, 3, его явно смутило то, что главный идеологический орган власти работает в купеческом особняке.

«Он запросил средства на строительство нового здания. Тогда же, в 1975 году, было принято решение о создании нового музея и передаче ему освобождающихся площадей. Хотя до выезда обкома из особняка оставалось еще 4 года. Удалось выбить средства и на строительство нового здания драмтеатра. А в его помещениях запланировали создание театра юного зрителя», — говорит Людмила Приль.

Сергей Мальцев журналист Стремлением не отстать от Новосибирска многие участники событий объясняют подвижки в театральной жизни. Чтобы создать театр не хуже соседского, Егор Кузьмич обратился к Первому секретарю Ленинградского обкома Григорию Романову, с просьбой распределить из Ленинграда в Томск целый выпуск Ленинградского института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) — курс Льва Додина, одного из знаковых ленинградских режиссеров. Так в Томск на заре своей карьеры в 1979 году попали Игорь Скляр, Андрей Краско, Игорь Иванов, Наталья Фоменко, Наталья Акимова и другие знаменитые сейчас актеры.

В 1966 году в регионе прошел первый фестиваль «Северное сияние». Интересные коллективы отправились выступать на север Томской области впервые за долгие годы. На период работы Лигачева приходятся и создание органного зала, и театра «Скоморох», и строительство БКЗ, хотя в тот момент в стране действовал запрет на строительство крупных объектов и Егор Кузьмич специально просил разрешить Томску реализовать этот проект.

Подарки по случаю вручения ордена Ленина Томской области, 1967 г. Фото из фондов ТОКМ

Параллельно надо было решать проблему с обеспечением художников мастерскими. Выходом стала идея делать мансарды с большими окнами — их надстраивали на зданиях сверху по всему городу. Например, на пр. Кирова, 56 или ул. Усова, 42. Взамен мастера кисти отправлялись на местные пленэры: Анатолий Шумилкин, Герман Завьялов активно писали сибирский север, работу нефтегаза и быт нефтяников.

При Лигачеве начали поддерживать и местные художественные промыслы. Богашевская керамика и лучановское стекло — главные бренды того времени, ставшие известными за пределами области.

Сергей Мальцев журналист Для строительства зданий драмтеатра и обкома — сегодня здание обладминистрации — пришлось снести памятник архитектуры, торговые ряды. А чтобы Театр драмы встал на том месте, где его определил первый секретарь, пришлось его разворачивать фасадом в сторону, а к проспекту боком, что до сих пор портит вид главной площади города. Но будем справедливы, Лигачев не только сносил памятники, но и системно их сохранял и восстанавливал. Именно по его инициативе были созданы реставрационные мастерские «Томскреставрация». Ставшие впоследствии базой для открытия проектного института «Сибспецпроектреставрация», который уже реставрировал культурное и историческое наследие по всей Сибири, не только в Томске. Именно тогда были отреставрированы особняк Хомича, особняк архитектора Крячкова, Российско-немецкий дом, Воскресенская церковь, польский костел и другие.

Развивался и туризм — сначала построили гостиницу «Томск», а уже в конце периода 17-летней работы — «Спутник».

За что еще Томская область может сказать спасибо Егору Лигачеву, в нашем материале, посвященном 90-летию политика.

После работы в Томске, Егор Кузьмич отправился на повышение, в столицу. Одним из самых громких его проектов 1980-х стала антиалкогольная кампания — «сухой закон». Благие помыслы — борьба с пьянством — на деле не принесли требуемых результатов, жертвой суровых мер пали виноградники. Впереди была перестройка и крушение советского государства, новая жизнь и депутатские битвы.

Все, построенное и запланированное Лигачевым в Томске, оправдало себя. Город, да и весь регион, «едет» на ресурсах, заложенных этим человеком, до сих пор.

С днем рождения, Егор Кузьмич!

Текст: Елена Фаткулина, Сергей Мальцев, Катерина Кайгородова

Редакция благодарит за предоставленные материалы Фотофонд Томского областного краеведческого музея им. М. Б. Шатилова и Центр документации новейшей истории Томской области.

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