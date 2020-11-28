В Томской области начались юбилейные мероприятия, посвященные столетию Егора Лигачёва

28 ноября 2020 / Партнерский материал / Фото: пресс-служба Администрации Томской области

В Томской области начались юбилейные мероприятия, посвященные столетию патриарха российской политики, члена Политбюро ЦК КПСС, почетного гражданина Томской области Егора Лигачёва, который почти 18 лет возглавлял регион. В воскресенье, 29 ноября, Егор Кузьмич должен отметить 100 лет.

В соответствии с распоряжением губернатора Томской области Сергея Жвачкина, развернуты выставки о жизни и работе Егора Лигачёва в Томске, Северске и Стрежевом. Облик этих городов во многом изменила деятельность Егора Лигачёва на посту первого секретаря Томского обкома КПСС в 1965–1983 годах.

В историко-краеведческом музее северной столицы Томской области — города Стрежевого — открыта выставка «Век Лигачёва». Ее посетители могут увидеть фотографии, книги с упоминаниями о первом секретаре Томского обкома КПСС, статьи Лигачёва, документы с автографами. Центральное место экспозиции занимает графическая композиция художника Михаила Федулова, рассказывающая о жизни Егора Кузьмича и его трудовой биографии.

В музее ЗАТО Северск развернута выставка «Егор Лигачёв. К 100-летию», собравшая около 50 экспонатов, в том числе фотографии ветерана управления «Химстрой» Виталия Кириенкова, а также книги со статьями о деятельности политика, видеосюжеты о развитии Томской области под его руководством.

На втором этаже администрации Томской области открылась выставка «Один из лидеров эпохи», где представлены документы и фотографии из архивного фонда Томского обкома КПСС и личного фонда Егора Лигачёва, хранящиеся в Центре документации новейшей истории Томской области. Работа этой выставки на втором этаже обладминистрации продлится до 24 декабря. Электронную версию выставки можно посмотреть на сайте Центра документации новейшей истории Томской области.

Людмила Приль заместитель директора Центра документации новейшей истории Томской области Особенность Егора Кузьмича как руководителя в том, что он комплексно видел проблемы территории. Если он тянул за одну ниточку, за ней тянулись и другие. Например, развивая добычу нефти и газа, одновременно он решал и вопрос переработки ресурсов. Правдами и неправдами он изыскивал возможности для развития Томской области. Он ставил грандиозные задачи и был настойчив в их достижении, даже если предложения Томского обкома КПСС не получали поддержку вышестоящих органов. И всегда находил нужное, убедительное слово. Сохранились черновики выступлений Лигачева. Сначала он писал речь собственноручно, потом машинистка набирала текст на пишущей машинке, и Егор Кузьмич вносил еще правки, стараясь добиться лучшего результата. Он всегда торопил и своих единомышленников, и само время, смотрел далеко в будущее. Думаю, что если нужно было подобрать музыку, лучше всего характеризующую Томск эпохи Лигачева, лучше всего подошла бы сюита Свиридова «Время, вперед!».

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