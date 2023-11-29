В Томске обрезают аллеи из боярышника

29 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске продолжается обрезка аллей из боярышника. Сегодня она проводилась у дома на ул. Красноармейской, 135. Об этом «Томскому Обзору» сообщили возмущенные читатели.

Многим горожанам кажется излишней подобная обрезка. В то же время, как уточнили в пресс-службе мэрии, эти работы согласованы ландшафтной комиссией. Они обозначены, как «глубокая омолаживающая обрезка».

«Сейчас специалисты вырезают гнилые и переросшие стволы, чтобы весной выросла поросль молодых жировых побегов, из которых потом планируется сформировать плотную живую изгородь», — отметили в пресс-службе.

Также специалисты отметили, что с наступлением тепла вновь будет проведена оценка состояния насаждений, и, в случае необходимости, осенью здесь досадят новые саженцы.

В свою очередь московский арборист, основатель курсов по садоводству Дмитрий Звонка уточнил «Томскому Обзору», что, скорее всего, работы ведутся над живой изгородью, которую долго не стригли.

«Теперь решили посадить на пень (срубить без корчевки пней), чтобы снова отросла. Только почему-то слишком высокие стволы оставили. Надо было под ноль. Теперь надо стричь несколько раз в год, иначе все насмарку будет», — уточнил Дмитрий Звонка.

Аллее вдоль дома на Красноармейской, 135, о которой идет речь, уже несколько десятков лет. Боярышник, которым она засажена — древовидный кустарник или невысокое дерево, относящееся к семейству Розовые. Эти растения часто используются для живых изгородей, возраст взрослых деревьев может достигать 400 лет.

Фото: Серафима Кузина

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