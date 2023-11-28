Причиной пожара в деревянном доме на Ванцетти в Томске стала неисправность проводки — следователи

28 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Алена Попова, из архива издания

Томские следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в деревянном жилом доме на пер. Ванцетти 6/2, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Общее имущество дома осуществляло ООО «Управляющая компания Рембытстрой». Дело возбуждено по п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, пожар в двухэтажном жилом доме на пер. Ванцетти произошел в ночь на 12 ноября. В результате отравления жильцов дома девять человек, в том числе и двое несовершеннолетних, были госпитализированы. 17 ноября 2023 года один из госпитализированных — мужчина 1949 года рождения скончался по причине постожогового поражения дыхательных путей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».