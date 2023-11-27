Мэр Томска продлил контракт с одним замом и пригласил другого из Омска

27 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян, из архива издания

Мэр Томска Дмитрий Махиня принял два кадровых решения. Одним он продлил контракт со своим заместителем Николаем Глебовичем. Вторым — пригласил на должность зама специалиста из Омска Валерию Чеснакову. Об этом глава города написал в своем телеграм-канале.

Решение о продлении контракта с Глебовичем мэр объяснил тем, что зам «доказал свой профессиональный статус», «в курсе любой проблемы в сфере благоустройства», а также «предлагает пути ее решения».

Пригласить специалиста из Омска Махиня решил для усиления контрольного управления.

«Глубоко убежден, что на посту руководителя контрольного управления необходим человек, которому не будут мешать местные родственные и дружеские связи. Во-вторых, Валерия Владимировна была моим советником и зарекомендовала себя как человек надежный, способный поддерживать порядок во всем. Здесь, в Томске, она будет заниматься контролем за своевременным исполнением моих поручений и требований законодательства, контролем закупок и прочим», — отметил мэр города.

Он также подчеркнул, что сейчас завершается подготовка документации для проведения кадрового конкурса, о старте которого будет объявлено в ближайшее время.

«Уверен, это позволит ликвидировать кадровый голод в администрации и привлечь к работе умных, любящих свой город томичей», — подчеркнул мэр.

Напомним, ранее Дмитрий Махиня назначил своим заместителем по безопасности и общим вопросам бывшего омского чиновника Владимира Радула.

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