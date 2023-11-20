Экс-глава аппарата омского губернатора стал заместителем мэра Томска

20 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян, из архива издания

Мэр Томска Дмитрий Махиня назначил своим заместителем по безопасности и общим вопросам бывшего омского чиновника Владимира Радула, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«За прошедший период работы в администрации увидел проблемы исполнительской дисциплины. (...) Например, когда у нас был выезд на раскопки, одновременно со мной там появились машины, которые начали засыпать эти раскопки. Это смешно, оцениваю это как обман руководителя. Поэтому решил усилить свою томскую команду», — сообщил Махиня в своем телеграм-канале.

По его словам, Радул имеет необходимый опыт работы, возглавлял аппарат губернатора Омской области.

Мэр добавил, что Радул уже находится в администрации Томска, знакомится с делами.

Махиня ранее занимал пост заместителя мэра Омска. 5 сентября 2023 года депутаты гордумы Томска избрали его мэром города.

Он заявлял, что намерен опираться на местные кадры, но не исключал, что на определенные позиции будет подбирать кандидатов на конкурсных условиях.

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