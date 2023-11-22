Депутаты Томска пересмотрят бюджет на сохранение исторических домов в начале 2024 года

22 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Депутаты думы Томска в первом квартале следующего года проведут повторное обсуждение вопроса о финансирование муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска». С этим предложением выступил Сергей Панов на заседании градостроительного комитета гордумы в минувший вторник, 21 ноября.

«Обсуждая градостроительную политику, и как будет развиваться город в этой части в 2024 в плановом периоде, депутаты обратили внимании на один очень важный момент — на сохранение исторического наследия в бюджете на следующий год предусмотрено всего 4 млн рублей. При этом у нас совсем недавно были приняты границы исторического поселения, и то, как будет теперь сохраняться то наследие, которое включат в себя тысячу домов, перекрестков, скверов за 4 млн, вызвало много вопросов. Мы договорились с депутатами, что в первом квартале следующего года заслушаем позицию администрации, возможно, экспертов, какие у нас есть сегодня реальные возможности в рамках бюджета муниципального образования города Томска, тех субсидий и дотаций, которые приходят от области», — сообщил депутат думы Томска Сергей Панов.

Напомним, что вчера на градостроительном комитете замначальника департамента архитектуры и градостроительства Евгений Агафонов сообщил, что в 2024 году на сохранение исторических домов власти выделят из бюджета чуть больше 4 млн рублей — это в 11 раз меньше необходимого. Ранее заявленная потребность составляла 48,9 млн рублей.

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