В Томске не выделят денег на ремонт исторических домов в 2024 году

21 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Елена Фаткулина, из архива издания

В следующем году городские власти выделят на муниципальную программу «Сохранение исторического наследия Томска» чуть больше 4 млн рублей, что в 11 раз меньше необходимого. Основная часть выделенных средств пойдет на охрану законсервированных зданий. Об этом на прошедшем во вторник, 21 ноября, градостроительном комитете томской гордумы сообщил замначальника департамента архитектуры и градостроительства Евгений Агафонов.

«В 2024 году всего на муниципальную программу „Сохранение исторического наследия города“ предусмотрено 4,38 млн рублей. Заявленная потребность составляла 48,9 млн рублей... По основной статье расходов — проведение ремонтных работ на представляющих историко-архитектурную ценность многоквартирных домах — потребность составляла 42 миллиона рублей, на данные мероприятия в 2024 году средства не доведены», — отметил Агафонов.

Он добавил, что средства на проведение работ по оценке технического состояния зданий выделены не будут. Ранее на эту статью расходов предполагалось направить 440 тыс. рублей. Из заложенной в бюджет суммы 800 тыс. рублей пойдут на субсидии некоммерческим организациям и 3,58 млн рублей направят на обеспечение сохранности пустующих исторических зданий. Так, на охрану зданий в Кировском районе заложено 2,36 млн рублей; Советском — 867,3 тыс. рублей; Октябрьском — 287 тыс. рублей; Ленинском — 150 тыс. рублей.

«Вопрос, по-моему, о том, как будут распределятся эти 4 млн, носит риторический характер. Вот вам дали 4 млн, как на эти 4 млн рублей вы сохраните тысячу домов?! , — говорит председатель комитета по сохранению исторического наследия города Томска Никита Кирсанов. — Если мы говорим о сохранении тысячи домов, то здесь и организация, и финансирование должны определяться другим образом. Здесь нужно понимать, изолированной проблемы сохранения определенного количества зданий на самом деле не существует, основная часть этих зданий является многоквартирными домами и потребность их в финансировании должна растворятся в других бюджетных обязательствах, которые есть у области и города. Поскольку это многоквартирные дома, то они в первую очередь должны ремонтироваться по программе „Содержание жилищного фонда“, но с учетом их специфики, связанной с декором, традиционными материалами. Она требует отдельной компенсации, но этот процент дополнительных затрат на исторический многоквартирник предполагает другую математику».

Он отметил, что предложенного департаментом финансирования недостаточно и необходимо «переходить от хаотического финансирования отдельных работ к плановому»:

«Может быть не со следующего года, но в перспективе закладывать в бюджет 40-50 млн рублей. Это позволит восстановить механизмы введения плановых работ на этих домах, которые за 8 лет вынужденного связанного с безденежьем безделья разложились и распались», — добавил Кирсанов.

О недостаточности финансирования программы «Сохранение исторического наследия города» сказал и председатель градостроительного комитета гордумы Андрей Петров:

«Эта муниципальная программа всегда вызывает много вопросов и у общественности, и у населения. Конечно, она катастрофически недофинансирована на протяжении многих лет, и в следующем году в бюджете предусмотрено чуть более 4 млн руб. Поэтому как раз больше всего депутатами предполагалось внести изменения на увеличение финансирование именно этой программы... Естественно, они это решение поддержали, поскольку это наша история, а без прошлого нет будущего», — заключил он.

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