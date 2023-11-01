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Томское ТТУ объявит новую закупку на трамваи до конца недели

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Томское трамвайно-троллейбусное управление скорректировало цену контракта на приобретение в лизинг трамваев из-за изменения ключевой ставки Центробанка РФ. В связи с этим стоимость услуги подлежала пересчету и цена договора составила 485,7 млн рублей.

В пресс-службе мэрии также уточняют, что срок лизинга не изменился, исходная стоимость одного трамвая осталась прежней.

«В соответствии с требованиями законодательства, ТТУ отменило закупку, чтобы внести необходимые корректировки. Закупка с новой ценой уже подготовлена и будет размещена в ближайшее время», — цитирует пресс-служба председателя комитета по организации пассажироперевозок Ольгу Свахину.

Ранее томское Трамвайно-троллейбусное управление объявило закупку услуг лизинга трамваев с начальной максимальной ценой договора в размере 464,2 млн рублей, сроком лизинга 60 месяцев.

Напомним, изначально ТТУ планировало приобрести на основании закупки у единственного поставщика 5 трамваев модели УКВЗ 71-628 (производит АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод», входит в госкорпорацию «Роскосмос») или эквивалентные им вместимостью 160 человек каждый. Все трамваи предполагалось получить до 30 июня 2024 года. Однако тендер был отменен в связи с ростом цены.

Кроме того, в ТТУ намерены были приобрести тяговые аккумуляторы на сумму 1,26 млн рублей. При этом в пресс-службе мэрии отмечают, что закупка услуг лизинга трамваев и закупка тяговых аккумуляторов для троллейбусов являются абсолютно разными закупками с разной формой и сроком исполнения.

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