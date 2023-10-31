Томск отменил тендер на лизинг 5 низкопольных трамваев из-за роста цены

31 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян, из архива издания

Томское городское унитарное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ) отменило торги на лизинг пяти низкопольных трамваев в связи с изменением начальной цены контракта, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на приказ ТТУ, размещенный на сайте госзакупок.

Начальная цена составляла 464,2 млн рублей. Теперь же в план закупок внесены изменения: минимальная цена трамваев вырастет до 485,7 млн рублей, а также будут закуплены тяговые аккумуляторы на сумму 1,26 млн рублей.

Изначально ТТУ планировало приобрести на основании закупки у единственного поставщика 5 трамваев модели УКВЗ 71-628 (производит АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод», входит в госкорпорацию «Роскосмос») или эквивалентные им вместимостью 160 человек каждый. Все трамваи предполагалось получить до 30 июня 2024 года.

ТТУ, принадлежащее Томску, осуществляет пассажирские перевозки в пределах города. В структуру ТТУ входят одно трамвайное и одно троллейбусное депо, подвижной состав насчитывает 45 трамваев и 88 троллейбусов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».