В сезоне 2023 года томичи ездили на самокатах на 79% больше — статистика

30 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Жители Томска стали активнее пользоваться услугами кикшеринга. Так, за семь месяцев 2023 года количество поездок на прокатных электросамокатах выросло на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона.

Как сообщает пресс-служба Whoosh, весной 2023 года на улицы города было выведено более 1400 электросамокатов сервиса. За семь месяцев сезона 14% томичей хотя бы раз воспользовались услугами кикшеринга. При этом более 83% всех поездок совершалось по транспортному сценарию. Это были относительно короткие поездки от остановок общественного транспорта до жилых кварталов, торговых и бизнес центров. Средняя продолжительность одной поездки составила 12 минут 30 секунд.

«Более 99,9% всех поездок на самокатах Whoosh происходило без происшествий и ДТП, а количество негативных инцидентов на каждую 1000 поездок в этом сезона в Томске снизилось на 20% по сравнению с прошлым годом», — говорится в сообщении.

Предполагается, что за время зимнего перерыва все самокаты сервиса пройдут углубленное техническое обслуживание. Каждое транспортное средство будет разобрано, а детали, при необходимости, заменены на новые. После этого средства передвижения будут перемещены в специальное помещение с поддержанием определенной температуры и влажности. С приходом весны и тепла самокаты вернутся на улицы Томска.

Напомним, сервис Whoosh заработал в Томске в апреле 2021 года.

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