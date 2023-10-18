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В администрации Томской области произошли кадровые перестановки

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Сегодня, 18 октября, в администрации Томской области произошел ряд кадровых и структурных перестановок в экономическом, инвестиционном и научно-образовательном блоках, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так, после ухода заместителя по экономике Андрея Антонова глава региона объединил экономический и инвестиционный блоки администрации, утвердив должность заместителя по экономике, инвестиционной политике и имущественным отношениям, которую занял Василий Потёмкин, прежде отвечавший за инвестиции и госсобственность. Таким образом, к этому функционалу добавились такие направления, как экономика, развитие предпринимательства, промышленности и другие сферы.

Губернатор также утвердил должности заместителя по образованию, молодежной политике и цифровизации и заместителя по научно-технологическому развитию. Вице-губернатором по образованию, молодежной политике и цифровизации назначена Наталию Киселеву, ранее работавшую заместителем руководителя Департамента образования и науки города Москвы. В ее ведении департаменты общего образования, профессионального образования, цифровой трансформации, спорта и молодежной политики (ранее входивший в блок внутренней политики, возглавляемый первым заместителем губернатора).

Заместителем по научно-технологическому развитию губернатор Владимир Мазур назначил Людмилу Огородову, ранее занимавшую должность вице-губернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации. В новой структуре она будет курировать вопросы науки, высшего образования и инновационного развития (ранее направление инноваций входило в ведение департамента инновационной и предпринимательской деятельности). Отметим, что должности вице-губернатора по научно-технологическому развитию создаются во всех регионах страны по поручению заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Наталия Киселева родилась в 1976 году в Чернигове УССР. Окончила Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена по специальности учитель математики, информатики; аспирантуру Мурманского государственного гуманитарного университета; магистратуру НИУ ВШЭ по программе «Управление образованием».

Работала в системе образования Мурманской области, заместителем министра образования Московской области, заместителем руководителя департамента образования и науки города Москвы.

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