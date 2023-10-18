Замгубернатора Томской области по экономике покинул свой пост

18 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Заместитель губернатора Томской области Андрей Антонов ушел со своего поста, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на региональную администрацию.

Антонов начал работать в этой должности в сентябре 2012 года — тогда он стал одним из участников новой команды губернатора Сергея Жвачкина. На этом посту Антонов провел немногим больше 11 лет, причем последние полтора года — под началом нового губернатора Владимира Мазура.

При Жвачкине вице-губернатор курировал экономику, лицензирование, тарифы, а также департамент спецпроектов. При Мазуре к кругу его полномочий добавились промышленность и энергетика, а также недропользование и нефтегазодобывающий комплекс, поскольку должность замгубернатора по промышленности была упразднена.

Андрей Антонов родился в 1978 году в Северске (Томская область). Окончил факультет экономики и управления в строительстве ТГАСУ. Работал в «Томской домостроительной компании», пройдя путь от экономиста до коммерческого директора, заместителя генерального директора по менеджменту качества, затем был директором ООО «Томская строительная сервисная компания», с этой должности перешел на работу в региональную администрацию на пост заместителя губернатора.

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