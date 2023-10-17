В томском аэропорту отремонтировали привокзальную площадь

17 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина, из архива издания

Томский аэропорт открыл привокзальную площадь для передвижения пассажиров после завершения основных ремонтных работ.

Как сообщает пресс-служба аэровокзала, на площади заменили коммуникации и асфальтовое покрытие, установили новые бордюры, оборудовали пешеходные зоны, разграничили зоны движения транспорта, парковки с выделением мест для маломобильных пассажиров.

В сообщении уточняется, что работы по благоустройству ещё продолжаются, пока привокзальная площадь работает в тестовом режиме.

Напомним, ремонт привокзальной площади томского аэропорта начался в июле 2023 года.

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