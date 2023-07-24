В томском аэропорту закроют въезд на привокзальную площадь

24 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

С завтрашнего дня, 25 июля, временно закроют въезд на привокзальную площадь томского аэропорта.

Как уточняют в пресс-службе аэровокзала, ограничение связано с проведением ремонтных работ. Размещать автомобили можно будет на бесплатных парковках, расположенных рядом с привокзальной площадью.

Пассажиров просят учитывать факт ограничения и выезжать в аэропорт заблаговременно, чтобы исключить возможность опоздания.

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