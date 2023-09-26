Томичей приглашают на экскурсию по важным для истории томской фотографии местам

26 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 30 сентября, в Томске пройдет авторская экскурсия Екатерины Кирсановой, посвященная истории томской фотографии, сообщают организаторы из музея «Профессорская квартира».

«На рубеже XIX–XX веков Томск захватила мода на фотографию! Здесь работали десятки фотозаведений, издавались открыточные виды города, продавались фотоаппараты для любительской съемки и оборудование для домашних фотолабораторий», — говорится в сообщении.

Томичам расскажут о том, какие места в городе были связаны с развитием фотографии, в каких условиях работали выдающиеся мастера и неординарные фотолюбители и какие исторические локации сохранились до наших дней.

Экскурсия стартует у входа в музыкальную школу по пр. Ленина, 42 (со стороны сквера) в 11.00. Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.

Экскурсия пройдет в рамках проект «Панорама в лицах: начало томской фотографии» стартовал в начале 2023 года. Он реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

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