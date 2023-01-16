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Музей «Профессорская квартира» запускает проект о дореволюционной томской фотографии

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Частный музей «Профессорская квартира» запускает новый проект «Панорама в лицах: начало томской фотографии», посвященный знакомству с «фотографической жизнью» Томска конца XIX — начала XX веков.

Как сообщают представили музея, проект разделен на две части. Первая подразумевает исследовательскую работу — описание и оцифровку уникальных фотографий из собрания музея, которые представлены отдельными мастерами, фотоателье и фотографами-любителями того времени.

Вторая часть связана с публичной деятельностью. Это разработка и проведение лекций, мастер-классов и новых пешеходных экскурсий по местам, запечатленным на старинных снимках. Таким образом авторы актуализирует проблему сохранения фотографического наследия в наши дни.

Отмечается, что проект музея «Профессорская квартира» будет осуществляться при поддержке Фонда президентских грантов. Его завершающим этапом станет подготовка макета альбома с томскими фотографиями дореволюционного периода.

Подробнее о проекте можно узнать по тегу #НачалоТомскойФотографии.

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