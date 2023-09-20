До конца года еще девяти животным проведут точечную терапию неоперабельного рака на реакторе ТПУ

Томский Обзор / Фото: 20 сентября 2023 // Фото: news.tpu.ru

Еще девять домашних животных пройдут сеансы нейтронозахватной терапии для лечения злокачественных опухолей на исследовательском ядерном реакторе Томского политеха, сообщает пресс-служба вуза.

Нейтронозахватная терапия — это метод, использующий реакции, возникающие между радиочувствительными медикаментами и нейтронами. Злокачественное новообразование облучают потоком нейтронов, который разрушает поврежденные ткани и существенно снижает вероятность рецидива. Пациенту вводится препарат, чаще всего содержащий нетоксичный стабильный изотоп бора. Раковые клетки интенсивно накапливают этот препарат, что повышает чувствительность к нейтронному излучению. Наиболее востребован этот вид терапии при лечении неоперабельных опухолей. В России технология нейтронозахватной терапии не применяется.

В пресс-службе уточняют, что препараты с изотопом бора очень дорогие, их трудно достать, а официальную регистрацию они получили только в Японии. На единственном в стране действующем университетском исследовательском реакторе ТПУ оборудование для проведения нейтронозахватной терапии появилось в 2020 году. И в качестве альтернативы изотопу бора исследователи решили использовать препараты с изотопом гадолиния.

Ранее политехники вместе с коллегами из лаборатории ядерной и инновационной медицины Новосибирского государственного университета (НГУ) получили грант РНФ, направленный на проведение доклинических испытаний нейтронозахватной терапии в Томске. В январе 2023 года первым «пациентом» стала собака с меланомой верхнего неба — это одна из самых поддающихся лечению методом нейтронозахватной терапии злокачественных опухолей. Процедура прошла удачно. Позднее её прошли еще двое домашних животных. Мониторинг их состояния продолжается, однако, по данным вуза, полученные промежуточные результаты уже довольно обнадеживающие.

Всего за два года ученые планируют провести такие процедуры еще 20 животным. Чтобы стать участником доклинических испытаний потенциальный «пациент» должен соответствовать ряду требований. Во-первых, если ранее животное получало хирургическое лечение, то между его окончанием и проведением НЗТ должен пройти определенный период времени. Во-вторых, собака или кот должны быть в состоянии выдержать достаточно длительную — два часа — анестезию во время облучения. В-третьих, минимальный период последующего наблюдения за животным и клиническим статусом составляет более трех месяцев. Кроме того, исследователи стараются выбирать «пациентов» с опухолями, которые не могут быть удалены хирургически в связи с высокими рисками послеоперационных осложнений, или с опухолями после рецидива, или с высокой вероятностью рецидива.

«Наиболее перспективными для использования НЗТ являются онкологические заболевания головы и шеи, инфильтративные опухоли. Поэтому злокачественные новообразования, которые считаются подходящими для терапевтического исследования у кошек и собак, это остеосаркома, рак молочной железы, меланома полости рта, плоскоклеточный рак полости рта, рак легких, саркомы мягких тканей», — подытожил политехник.

Исследования проводятся при поддержке программы «Приоритет 2030» и нацпроекта «Наука».

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