Первая собака с неоперабельным раком прошла точечную терапию на реакторе ТПУ

Томский Обзор / Фото: 30 января 2023 // Фото: news.tpu.ru

В минувшую пятницу, 27 января, первая собака с меланомой верхнего неба прошла терапию на исследовательском ядерном реакторе Томского политеха. Процедура прошла в рамках первых доклинических испытаний технологии для точечной нейтронно-захватной терапии неоперабельного рака на животных.

Нейтронно-захватная терапия — это перспективная методика лечения злокачественных опухолей, использующая реакции, возникающие между радиочувствительными медикаментами и нейтронами. Злокачественное новообразование облучают потоком нейтронов, который разрушает поврежденные ткани и существенно снижает вероятность рецидива. При этом пациенту вводится препарат, чаще всего содержащий нетоксичный стабильный изотоп бора. Его интенсивно накапливают раковые клетки, что повышает чувствительность к нейтронному излучению. Наиболее востребован этот вид терапии при лечении неоперабельных опухолей.

В России технология нейтронно-захватной терапии не применяется. При этом дело не столько в специальном оборудовании, сколько в самом радиофармпрепарате. Препараты с изотопом бора очень дорогие, их трудно достать, а официальную регистрацию они получили только в Японии. На единственном в стране действующем университетском исследовательском реакторе ТПУ оборудование для проведение нейтронно-захватной терапии появилось в 2020 году. И в качестве альтернативы изотопу бора исследователи решили использовать препараты с изотопом гадолиния.

Политехники вместе с коллегами из лаборатории ядерной и инновационной медицины Новосибирского государственного университета (НГУ) получили грант РНФ, направленный на проведение доклинических испытаний нейтронно-захватной терапии в Томске.

«В рамках этого гранта мы планируем провести испытания различных препаратов на домашних животных. В частности, первым „пациентом“ стала собака с меланомой верхнего неба — это одна из самых поддающихся лечению методом нейтронно-захватной терапии злокачественных опухолей. Животное привезли на реактор, под контролем ветеринаров ему ввели препараты с изотопами бора и гадолиния, затем провели процедуру облучения до достижения запланированной терапевтической дозы. Процедура прошла удачно, собака чувствует себя хорошо», — рассказал начальник службы ядерной безопасности исследовательского ядерного реактора ТПУ Михаил Аникин.

Он уточнил, что процедура разовая — это одно из преимуществ нейтронно-захватной терапии. Исследователи планируют провести облучение не менее 20 животным за два года. По словам руководителя проекта, заведующего лабораторией ядерной и инновационной медицины НГУ Владимира Каныгина, для лечения животных в рамках доклинических испытаний будут применяться новые препараты на основе наночастиц бора и гадолиния, разработанные для повышения эффективности терапии сотрудниками лаборатории вместе с Институтом цитологии и генетики СО РАН и Московским физико-технологическим институтом. Члены научного коллектива рассчитывают, что они покажут более высокую селективность, накопление и способность проникать в опухоль.

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