Томичам расскажут о кухне эпохи авангарда и дизайне интерьеров

В четверг и пятницу, 21 и 22 сентября, в Томском политехе пройдут лекции об авангардном искусстве в кулинарии и дизайне интерьеров, организованные проектом «Ново-Сибирск. Конструктивизм!». Гости узнают, как сочетания вкусов, набор продуктов, технологии приготовления и особенности приема пищи отражают время и эпоху. Кроме того, вместе с лекторами томичи рассмотрят самые яркие примеры конструктивизма в дизайне.

«С каждым годом появляется все больше людей, влюбленных в эстетику авангарда и конструктивизма: кто-то собирает книги и сувениры, кто-то ходит на выставки художников-авангардистов. Есть и те, кто не просто получает удовольствие от созерцания или обладания частичкой наследия авангарда, но обращается к его принципам и образам в собственном творчестве или бизнесе, а иногда и обустройстве современного быта», — отмечают организаторы.

На лекции «Вкус авангарда: как отношение к еде определяет эпоху» организаторы вместе с участниками постараются ответить на вопросы как пищевые привычки человека способны изменить целое общество, где в Новосибирске находились первые механизированные фабрики-кухни, кого называют отцом советской столовой и шеф-поваром каждой советской кухни, а также появление какого продукта позволило иностранцам распробовать русскую кухню.

Участники лекции «Авангард как вдохновение: как и почему идеи и образы 20-30-х годов прошлого столетия вновь оказались на острие моды» вместе с лектором, куратором проекта «Ново-Сибирск. Конструктивизм!» Кариной Ляниковой рассмотрят самые яркие российские примеры конструктивизма: от ювелирных магазинов до кофейных брендов, тематических кафе, и работ с идеями конструктивизма в интерьерных решениях и коммуникациях.

Лекции пройдут 21 и 22 сентября в 18.30 в пространстве «Формула» Главного корпуса (пр. Ленина, 30). Стать ее участников сможет любой желающий, для этого необходимо зарегистрироваться. Количество мест ограничено.

Также в рамках лекций томичам представят молодежный квест «Город авангарда», который пройдет в Новосибирске 30 сентября. Его участники в комбинированном формате соревнования-экскурсии познакомятся с архитектурой и историей Новосибирска 20-30-х годов. Участие в квесте могут принять команды от двух до четырех человек. Для студентов участие в квесте бесплатное. Организаторы берут на себя расходы за проживание, питание и трансфер до Новосибирска и обратно. Победители соревнования получат призы. Подробную информацию о квесте можно посмотреть на сайте или в группе во «Вконтакте».

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