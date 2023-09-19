Томичи смогут пообщаться с автором проекта модернизации музея «Следственная тюрьма НКВД» на фестивале «Течение»

19 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Следственная тюрьма НКВД

В томском музее «Следственная тюрьма НКВД» пройдет дискуссия с автором проекта модернизации учреждения Дмитрием Барьюдиным. Мероприятие организовано в рамках первого архитектурного фестиваля «Течение», посвященного современной архитектуре и урбанистике.

Дмитрий расскажет, как проходил процесс модернизации, какие методы были применены в теории и на практике и можно ли приспособить памятники архитектуры под современные культурные пространства.

Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

Напомним, 29 января 2022 года музей «Следственная тюрьма НКВД» закрылся на ремонт. Тогда Фондом Памяти при участии Государственного музея истории ГУЛАГа (Москва) и Томского областного краеведческого музея имени М.Б. Шатилова здесь была проведена масштабная реконструкция. Учреждение открылось в ноябре 2022 года.

«Следственная тюрьма НКВД» — первый музей в стране, посвященный истории массовых репрессий в СССР. Он был основан в 1989 году. Музей расположен в подвальном помещении здания, в котором в 1923–1944 годах находилась внутренняя тюрьма Томского городского отдела ОГПУ-НКВД. До 2021 года Музей занимал часть помещений бывшей тюрьмы, но не имел достаточных площадей и необходимых условий для размещения обширной постоянной экспозиции.

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