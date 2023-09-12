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Томский сыр стал лучшим на международном конкурсе во Франции

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Томская семейная сыроварня Four Kings получила золотую медаль на международном конкурсе сыров и молочной продукции Mondial du Fromage, приходившем во Франции. Их сыр «Томск» стал лучшим по итогам состязания, сообщает пресс-служба областной администрации.

Владельцы сыроварни Four Kings (прежнее название «Вкус Сыра») Ольга и Константин Фокины занимаются сыроделием с 2015 года. В настоящее время они выпускают более 40 сортов сыра.

Отмечается, что продукция сыроварни не раз была удостоена признания. В прошлом году сыр горгонзола победил в конкурсе «Лучший сыр России 2022». Ранее компания входила в десятку лучших товаров на конкурсе «Вкусы России 2020» в номинации «Попробуй, полюбишь» и в число финалистов конкурса «Лучший сыр России 2020».

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