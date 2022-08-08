Горгонзола частной томской сыроварни признана лучшим сыром в России

Сыр Горгонзола с голубой плесенью семейной сыроварни «Four Kings» из Томска стал победителем конкурса «Лучший сыр России», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Конкурс проходил в субботу, 6 августа, в рамках всероссийского фестиваля фермерской продукции «Сыр! Пир! Мир!». В мероприятии приняли участие более 170 сыроварен, представивших около 1 000 образцов своей продукции. Сыр оценивали 100 членов жюри: сырные сомелье, сыровары, шеф-повара.

«Выиграть главный приз в таком крутом и престижном конкурсе для нас огромная честь! Через пару недель мы приедем в свой родной и любимый Томск и продолжим работать ещё с большей силой и вдохновением! У нас море идей и планов», — отмечают томские сыровары.

Владельцы сыроварни «Four Kings» Ольга и Константин Фокины занимаются сыроделием семь лет. В 2021 году они привезли с конкурса шесть серебряных и бронзовых медалей. В 2020 году «Степановская сырная карамель» производства сыроварни «Four Kings» вошла в топ-10 финалистов номинации «Попробуй, полюбишь» всероссийского конкурса региональных брендов «Вкусы России».

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