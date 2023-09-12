Fesco намерена продолжать поддержку проектов детского и семейного чтения в регионах своего присутствия

12 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Владимир Костенко

Транспортная группа Fesco, выступившая генеральным партнером томского фестиваля «ТОМ», планирует поддерживать томские проекты, посвященные детскому и семейному чтению. Об этом «Томскому Обзору» рассказала Вера Яковлева, директор департамента по устойчивому развитию Транспортной группы FESCO.

— Уже три года в транспортной группе Fesco есть собственная программа поддержки детского и семейного чтения «FESCO детям». Книга для нас очень важный инструмент, с помощью которого мы работаем с молодежью, детьми, семьями. Какие-то книги, которые мы переиздаем в рамках нашей программы — например, советские репринты Баруздина, тематически не относятся к компании, но поддерживают традицию семейного чтения, когда родители читают для детей, читают вместе, у них какие-то ценности семейные образуются. Сейчас это редкая история, хочется к ней вернуться, — отметила Яковлева.

Она также рассказала, что компания выпускает книги три раза в год — ко Дню защиты детей, Первому сентября и Новому году. Помимо этого Fesco проводит различные книжные просветительские мероприятия.

Вера Яковлева Фото: Владимир Костенко

— Поэтому и книжный фестиваль, и Томск не случайны. Это регион присутствия нашей компании, у нас здесь находится терминал. При формировании стратегии расширения наших программ мы, в первую очередь, смотрим на регионы присутствия нашего бизнеса. Томская область для нас интересна, мы реализуем здесь проекты, которые направлены на поддержку и развитие местных сообществ. Сейчас культура, возможно, в дальнейшем появятся другие интересные точки соприкосновения, — уточнила Вера Яковлева.

Напомним, фестиваль искусства и чтения «ТОМ», организованный в рамках празднования 145-летия Томского государственного и 10-летия Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина, стартовал в Томске 8 сентября. В рамках него томичей ждало более 60 дискуссионно-образовательных и семейных мероприятий. Одна из связующих тем программы — становление и воспитание человека как гармоничной личности через чтение и искусство. Также в течение трех фестивальных дней в Университетской роще работала книжная ярмарка, где свои новинки и наиболее востребованные издание представили более 20 издательств со всей страны.

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