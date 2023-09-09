Две тонны книг. Какие новинки приехали в Томск на фестиваль искусства и чтения «ТОМ»

9 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Вчера, 8 сентября, в Университетской роще ТГУ открылась книжная ярмарка фестиваля искусства и чтения «ТОМ». Более 20 издательств со всей России представили томичам свои новые и наиболее востребованные книги. По словам организаторов, в этом году участники привезли более двух тонн книг.

Среди них есть как уже широко продаваемые экземпляры, так и эксклюзивные новинки, которые не встретишь в обычных книжных магазинах. Мы поговорили с представителями некоторых издательств и узнали, где какую книгу по душе можно найти.

V–A–C Press

Собрание сочинений крупного критика авангарда Бориса Арватова Фото: Серафима Кузина

Московское издательство V–A–C Press существует уже более 10 лет. Оно появилось как часть некоммерческого фонда современного искусства V–A–С, основной площадкой которого сейчас является дом культуры «ГЭС-2» на Болотной набережной. Фонд занят развитием и поддержкой современного искусства в России и за рубежом, а потому его издательская программа, в первую очередь, строится вокруг текстов, которые долгое время не существовали на русском языке, как, например, книга Петера Сонди «Теория современной драмы».

Петер Сонди «Теория современной драмы» Фото: Серафима Кузина

— Но сейчас мы перефокусировались на археологию культуры. Издали собрание сочинений Бориса Арватова — это критик авангарда начала ХХ века. Здесь почти все его тексты. На сегодняшний день это наш magnum opus, — рассказывает главный редактор онлайн-журнала V–A–C Sreda и редактор книжного издательства V–A–C Press Даниил Бельцов.

Даниил Бельцов Фото: Серафима Кузина

— Также у нас есть детская серия — «Замечательная ракета» Оскара Уайльда, «Алиса в стране чудес», «Денискины рассказы» или совсем новая книжка про смерть. Детская литература у нас стоится по принципу, как это было в Советском Союзе: мы обращаемся к передовым современным художникам — Свете Шуваевой, Паше Пепперштейну, Ольге Чернышовой — и предлагаем проиллюстрировать какую-то сказку, которая покажется им наиболее подходящей.

Из детской серии — книга «Замечательная ракета» Фото: Серафима Кузина

Из эксклюзивов: издательство привезло в Томск на ярмарку большие красочные каталоги выставок, которые проводятся в доме культуры «ГЭС-2».

— У нас скоро закончится выставка ростовского художника Сергея Сапожникова, и, например, к ней мы сделали каталог «Дом&сад». Также несколько лет назад у нас была выставка «Опыт нечеловеческого гостеприимства», по ней мы сделали не столько альбом, сколько полноценный ридер того, как выставка выглядела. Тут есть фотографии экспонатов и собраны тексты-переводы, специально написанные по тематике гостеприимства, — объясняет Даниил.

Каталог «Опыт нечеловеческого гостеприимства» Фото: Серафима Кузина

Он также выразил надежду, что томичи среди их изданий найдут что-то для себя по душе. Вместе с ним в Томск впервые приехала менеджер по дистрибьюции в издательстве и редактор онлайн-журнала Екатерина Дмитриева.

Екатерина Дмитриева Фото: Серафима Кузина

Подробнее о том, как устроен Дом культуры «ГЭС-2», какие книги издает и как ведет работу, можно прочитать в нашем интервью с руководителем издательского отдела фонда V–A–С Григорием Чередовым.

Самокат

Фото: Серафима Кузина

Московское независимое издательство «Самокат» стало первым в России, которое начало издавать детские книжки современных российских и зарубежных авторов. Главные читатели их книг — дети и подростки от 0 до 18 лет.

Новинки издания Фото: Серафима Кузина

За 20 лет своей работы «Самокат» получил множество профессиональных премий — в России и за рубежом, в том числе был номинирован в 2018 году на звание лучшего детского книжного издательства Европы на Болонской книжной ярмарке. Издательство очень ценно своим походом к оформлению книг — это всегда впечатляющие иллюстрации и запоминающиеся герои.

Хит издательства, который можно купить только офлайн — «Дневник кота-убийцы» Фото: Серафима Кузина

— Мы привезли в Томск последние новинки, которые только пришли из типографии, — это «Золото, пух и нечистый дух», последняя книжка про лиса и поросенка, «Всёпроглот». Еще из новинок — книжка «Такой вот дом» для совсем маленьких, — рассказывает представитель издательства Дарья Сорокина.

Дарья Сорокина Фото: Серафима Кузина

— То, что не найдете в других магазинах: у нас есть книжка «Дневник кота-убийцы», которую можно купить только офлайн у нас в издательстве, и истории про Лиса и Зайку — книжка для первого чтения. Она только-только вышла и все ее искали на маркетплейсах, но пока ее можно купить только в магазинах.

Музей истории ГУЛАГа

Фото: Серафима Кузина

Московский Музей истории ГУЛАГа рассказывает о создании и формировании системы советских лагерей. Книги он издает с 2017 года на средства Фонда памяти. Сейчас уже выпущено порядка 30 изданий. В основном это документальные и архивные материалы, научные исследования, но есть и художественная литература, посвященная тематике музея, детские издания, а также книжки, рассказывающие о музейных экспонатов, из серии «Вещдоки».

Фото: Серафима Кузина

— Самое последнее издание, которое у нас вышло, — это последний, шестой, том собрания сочинений Георгия Демидова. В него вошла переписка с Варламом Шаламовым, письма к жене и дочери, справочные материалы, касающиеся его творчества. На сегодняшний день, смеем надеяться, что это одна из самых исчерпывающий библиографий по его трудам, — рассказывает заведующий библиотекой Музея истории ГУЛАГа Алексей Миронов.

Алексей Миронов Фото: Серафима Кузина

Татьяна Полянская, старший научный сотрудник Музея истории ГУЛАГа, приехавшая вместе с Алексеем на ярмарку, добавляет:

— Сейчас у нас на «Литрес» вышло две аудиокниги Георгия Демидова — «Чудная планета» (1 том) и «Оранжевый абажур» (три повести о 37-м). По последней в это воскресенье будет читка пьесы в томском Музее «Мемориальная тюрьма НКВД». Я там тоже буду и прочитаю небольшую лекцию о материалах книги.

Шестой том собрания сочинений Георгия Демидова. Фото: Томский Обзор

— Еще у нас новая книжка «Соловки» — продолжает Алексей. — Это историко-археологическое исследование памятников Соловецкого архипелага вне кремля, которое в 1933-34 годах проводили два заключенных. Здесь подробно на карте указаны объекты, которые были исследованы. Получилась большая карта с научными комментариями и полной публикацией этого исследования, которое хранится у нас в музее.

Книга «Соловки» с картой объектов исследования Фото: Томский Обзор

На прилавке Алексей показывает нам не только книжки, но и сувенирную продукцию — открыточки и броши:

— Они сделаны по эскизам художника Бориса Крейцера — это советский художник-график, книжный иллюстратор и создателей театральных декораций. Он был репрессирован в 30-е годы и, находясь в лагере, создавал эскизы игрушек. По его наброскам у нас были созданы броши к выставке, которая путешествовала по всей России.

Арка

Фото: Серафима Кузина

Петербургское издательство «Арка» было основано в 2006 году как независимый партнер Государственного Эрмитажа. Оно издает книги по искусству и культурологии для детей и взрослых на основе коллекции музея. Среди книг «Арки» есть как поэтические сборники и альбомы, так и книжки для тех, кто еще учится познавать отгружающий мир.

Книжка-квест «Путешествие по Египту» Фото: Серафима Кузина

— У нас книга-квест «Путешествие по Египту», основанная на коллекции по Древнему Египту, в конце есть карта. Здесь очень много заданий от «придумай своего бога» до «найди отличия». Книжка рассчитана для детей в основном, — показывает представитель издательства «Арка» Екатерина Русакова. — А для самых маленьких у нас есть азбуки «Животный мир» и классическая — с изображениями Эрмитажа.

Фото: Серафима Кузина

— Из моих любимых на сегодняшних день новинок — полный сборник шедевров Эрмитажа по западному европейскому искусству. В ней искусствовед рассказывает о том, как формировалась коллекция с момента, когда Екатерина II ее получила.

Фото: Серафима Кузина

Но на этом деятельность издательства не ограничивается: помимо книг у него еще есть очень необычный проект, пользующийся, по словам Екатерины, большой популярностью — колода карт с изображением в виде карточных королей и вальтов реальных исторических персонажей, участвовавших в Крестовых походах. Такая же точно колода фабрики Davelue (1850 год) хранится в коллекции Эрмитажа.

Колода игральных карт с изображением исторических персонажей, участвующий в Крестовых походах Фото: Серафима Кузина

— Еще из эксклюзивного — у нас есть большая серия «Любовь к ботанике», «Птица по имени...», «Бабочки и хризантемы» — это такие маленькие изящные альбомы.

Фото: Серафима Кузина

— Там тоже используются изображения из коллекции Эрмитажа. Первые две книги — это сборники поэзии, плюс там рассказывается о символизме цветов и птиц в искусстве.

Неолит и Редкая птица

Фото: Томский Обзор

Два московских издательства — «Неолит» и «Редкая птица» — на ярмарке представляет руководитель отдела продаж Ирина Алексенко. Отличие между ними в аудиториях:

— «Неолит» — это взрослая литература. Мы издаем книги по фольклору, истории, филологии с 2012 года. Если говорить о мифологии, то это у нас замечательный автор Андрей Мороз. Есть книги ученых РГГУ, МГУ. Мы привезли автора Юлию Щербинину, вчера вечером была читка ее книги. В ней собраны стихи, которые после 17-го года не переиздавались, — рассказывает Ирина Алексенко.

Книги для взрослых читателей по истории и фольклору Фото: Томский Обзор

— «Редкая птица» — это издания для детей и подростков, есть совсем малышковые книжки, но наш конек — это познавательная и развивающая литература. К бестселлерам мы относим «Азбуку эмоций» Натальи Кедровой.

Детские издания в ярких цветах Фото: Томский Обзор

Издательство привезло на томский фестиваль интересные новинки «Лужа, дикий луг» с яркими иллюстрациями и понятыми текстами. Для тех, кто уже в раннем детстве интересуется историей, есть книжка Ильи Носорева, который простым языком рассказывает о прошлом. Она хоть и не новая, но до сих пользуется большой популярностью у читателей.

Серия детских книг по истории «Древний Египет» и «Первобытные люди» Фото: Томский Обзор

— Нас пригласили принять участие в фестивале, чему мы очень рады. Хочется отметить организацию ярмарки: если продажи на ней начинаются еще до открытия фестиваля — это здорово. Как раз организаторы использовали этот вариант. Наши книги томичам очень нравятся, их покупают хорошо.

Свиньин и сыновья

В издательстве «Свиньин и сыновья» можно было приобрести книжку-сюрприз Фото: Томский Обзор

В этом году новосибирскому издательству «Свиньин и сыновья» исполняется 20 лет. Издательскую деятельность оно начало с книг исторического характера — об истории литературы, искусства:

— Самая первая книга, которая у нас была выпущена и принята очень положительно, — «История русской литературы» князя Святополка Мирского, — подчеркивает руководитель издательства Михаил Янушевич. — Мы сами составляем и сборники. Из необычных — «Знаменитые неизвестные. Антология одного стихотворения» — это сборник неизвестных стихотворений, у которых нам удалось найти автора. Эти стихи всем известны, они стали уже песнями, чаще всего считается, что это фольклор, например, «Шумел камыш, деревья гнулись», а у них тоже есть автор. Более 100 мы таких литературных произведений собрали, и главное — тут рассказывается об авторах, как появились эти стихотворения.

Книга со стихами неизвестных авторов Фото: Томский Обзор

Самая новая книга, которую привезли на фестиваль, томского автора Олега Помозова «Рассвет над Искером», о том, как развивались культура и образование в Сибири, начиная со времен Ермака до Сперанского.

Книга томского автора «Рассвет над Иркером» Фото: Томский Обзор

— Мы издаем не только книги сибирских авторов, мы стараемся поймать все самое еще неизвестное широкому читателю, — добавляет Михаил. — Хотя мы совсем миниатюрное издательство. Не могу не рассказать, что этим летом у нас появилась своя книжная лавка совместно с проектом «Сибирь на страницах», на ярмарке он тоже представлен, где у нас почти каждый день проходят встречи книжного клуба «13 трамвай» (узнать о нем можно в нашем материале).

Сибирь на страницах

Фото: Томский Обзор

«Сибирь на страницах» — это не издательство, а новосибирский книжный проект, основная цель которого — собрать сибирских авторов и книги, относящиеся к Сибири, на одной площадке. Проект существует второй год, за это время их коллекция многократно возросла. Только на томскую ярмарку они привезли 12 коробок с книгами — это около 500 кг:

— Есть множество прекрасных сибирских авторов, возможно, мы с вами с ними ходим по одной улице, их печатают такие гиганты как «Эксмо», но о них в городах не знают, — рассказывает основатель проекта Артем Кашуба. — Мы помогаем продвинуть своих региональных авторов, потому что в Москве их порой знают. Также мы вспоминаем классиков — это Григорий Федосеев, Василий Обручев, Владимир Чивилихин. Их книги печатались миллионными тиражами.

Фото: Томский Обзор

Также на ярмарке можно найти большое количество современных сибирских авторов, например, Владимира Топилина или Николая Щукина. Они пишут в жанре таежных романов, которые, по словам Артема, пользуются до сих пор большой популярностью у читателей.

— Из новинок мы привезли сборник фантастических рассказов Александра Ненашего. Те, кто очень любит мемы, могут вспомнить, откуда взяли картинку «ученый с котом». Был такой знаменитый исследователь (Юрий Кнорозов — прим.ред.), у которого есть фотография с котом и со смурным лицом, — рассказывает Артем. — Небольшое издательство «Ирга» сделало такой замечательный сборник. Тут четыре рассказа, а предисловие писала фантаст и специалист по фантастике Евгения Соснина.

Книга алтайского автора «Другая кожа» Фото: Томский Обзор

Напомним, книжная ярмарка в рамках фестиваля «ТОМ» будет работать сегодня, 9 сентября, и завтра, 10 сентября, с 11:00 по 19:00. Она проходит на территории Университетской рощи (вход через главные ворота).

Текст: Алёна Попова

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».