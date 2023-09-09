Две тонны книг. Какие новинки приехали в Томск на фестиваль искусства и чтения «ТОМ»
Вчера, 8 сентября, в Университетской роще ТГУ открылась книжная ярмарка фестиваля искусства и чтения «ТОМ». Более 20 издательств со всей России представили томичам свои новые и наиболее востребованные книги. По словам организаторов, в этом году участники привезли более двух тонн книг.
Среди них есть как уже широко продаваемые экземпляры, так и эксклюзивные новинки, которые не встретишь в обычных книжных магазинах. Мы поговорили с представителями некоторых издательств и узнали, где какую книгу по душе можно найти.
V–A–C Press
Московское издательство V–A–C Press существует уже более 10 лет. Оно появилось как часть некоммерческого фонда современного искусства V–A–С, основной площадкой которого сейчас является дом культуры «ГЭС-2» на Болотной набережной. Фонд занят развитием и поддержкой современного искусства в России и за рубежом, а потому его издательская программа, в первую очередь, строится вокруг текстов, которые долгое время не существовали на русском языке, как, например, книга Петера Сонди «Теория современной драмы».
— Но сейчас мы перефокусировались на археологию культуры. Издали собрание сочинений Бориса Арватова — это критик авангарда начала ХХ века. Здесь почти все его тексты. На сегодняшний день это наш magnum opus, — рассказывает главный редактор онлайн-журнала V–A–C Sreda и редактор книжного издательства V–A–C Press Даниил Бельцов.
— Также у нас есть детская серия — «Замечательная ракета» Оскара Уайльда, «Алиса в стране чудес», «Денискины рассказы» или совсем новая книжка про смерть. Детская литература у нас стоится по принципу, как это было в Советском Союзе: мы обращаемся к передовым современным художникам — Свете Шуваевой, Паше Пепперштейну, Ольге Чернышовой — и предлагаем проиллюстрировать какую-то сказку, которая покажется им наиболее подходящей.
Из эксклюзивов: издательство привезло в Томск на ярмарку большие красочные каталоги выставок, которые проводятся в доме культуры «ГЭС-2».
— У нас скоро закончится выставка ростовского художника Сергея Сапожникова, и, например, к ней мы сделали каталог «Дом&сад». Также несколько лет назад у нас была выставка «Опыт нечеловеческого гостеприимства», по ней мы сделали не столько альбом, сколько полноценный ридер того, как выставка выглядела. Тут есть фотографии экспонатов и собраны тексты-переводы, специально написанные по тематике гостеприимства, — объясняет Даниил.
Он также выразил надежду, что томичи среди их изданий найдут что-то для себя по душе. Вместе с ним в Томск впервые приехала менеджер по дистрибьюции в издательстве и редактор онлайн-журнала Екатерина Дмитриева.
Подробнее о том, как устроен Дом культуры «ГЭС-2», какие книги издает и как ведет работу, можно прочитать в нашем интервью с руководителем издательского отдела фонда V–A–С Григорием Чередовым.
Самокат
Московское независимое издательство «Самокат» стало первым в России, которое начало издавать детские книжки современных российских и зарубежных авторов. Главные читатели их книг — дети и подростки от 0 до 18 лет.
За 20 лет своей работы «Самокат» получил множество профессиональных премий — в России и за рубежом, в том числе был номинирован в 2018 году на звание лучшего детского книжного издательства Европы на Болонской книжной ярмарке. Издательство очень ценно своим походом к оформлению книг — это всегда впечатляющие иллюстрации и запоминающиеся герои.
— Мы привезли в Томск последние новинки, которые только пришли из типографии, — это «Золото, пух и нечистый дух», последняя книжка про лиса и поросенка, «Всёпроглот». Еще из новинок — книжка «Такой вот дом» для совсем маленьких, — рассказывает представитель издательства Дарья Сорокина.
— То, что не найдете в других магазинах: у нас есть книжка «Дневник кота-убийцы», которую можно купить только офлайн у нас в издательстве, и истории про Лиса и Зайку — книжка для первого чтения. Она только-только вышла и все ее искали на маркетплейсах, но пока ее можно купить только в магазинах.
Музей истории ГУЛАГа
Московский Музей истории ГУЛАГа рассказывает о создании и формировании системы советских лагерей. Книги он издает с 2017 года на средства Фонда памяти. Сейчас уже выпущено порядка 30 изданий. В основном это документальные и архивные материалы, научные исследования, но есть и художественная литература, посвященная тематике музея, детские издания, а также книжки, рассказывающие о музейных экспонатов, из серии «Вещдоки».
— Самое последнее издание, которое у нас вышло, — это последний, шестой, том собрания сочинений Георгия Демидова. В него вошла переписка с Варламом Шаламовым, письма к жене и дочери, справочные материалы, касающиеся его творчества. На сегодняшний день, смеем надеяться, что это одна из самых исчерпывающий библиографий по его трудам, — рассказывает заведующий библиотекой Музея истории ГУЛАГа Алексей Миронов.
Татьяна Полянская, старший научный сотрудник Музея истории ГУЛАГа, приехавшая вместе с Алексеем на ярмарку, добавляет:
— Сейчас у нас на «Литрес» вышло две аудиокниги Георгия Демидова — «Чудная планета» (1 том) и «Оранжевый абажур» (три повести о 37-м). По последней в это воскресенье будет читка пьесы в томском Музее «Мемориальная тюрьма НКВД». Я там тоже буду и прочитаю небольшую лекцию о материалах книги.
— Еще у нас новая книжка «Соловки» — продолжает Алексей. — Это историко-археологическое исследование памятников Соловецкого архипелага вне кремля, которое в 1933-34 годах проводили два заключенных. Здесь подробно на карте указаны объекты, которые были исследованы. Получилась большая карта с научными комментариями и полной публикацией этого исследования, которое хранится у нас в музее.
На прилавке Алексей показывает нам не только книжки, но и сувенирную продукцию — открыточки и броши:
— Они сделаны по эскизам художника Бориса Крейцера — это советский художник-график, книжный иллюстратор и создателей театральных декораций. Он был репрессирован в 30-е годы и, находясь в лагере, создавал эскизы игрушек. По его наброскам у нас были созданы броши к выставке, которая путешествовала по всей России.
Арка
Петербургское издательство «Арка» было основано в 2006 году как независимый партнер Государственного Эрмитажа. Оно издает книги по искусству и культурологии для детей и взрослых на основе коллекции музея. Среди книг «Арки» есть как поэтические сборники и альбомы, так и книжки для тех, кто еще учится познавать отгружающий мир.
— У нас книга-квест «Путешествие по Египту», основанная на коллекции по Древнему Египту, в конце есть карта. Здесь очень много заданий от «придумай своего бога» до «найди отличия». Книжка рассчитана для детей в основном, — показывает представитель издательства «Арка» Екатерина Русакова. — А для самых маленьких у нас есть азбуки «Животный мир» и классическая — с изображениями Эрмитажа.
— Из моих любимых на сегодняшних день новинок — полный сборник шедевров Эрмитажа по западному европейскому искусству. В ней искусствовед рассказывает о том, как формировалась коллекция с момента, когда Екатерина II ее получила.
Но на этом деятельность издательства не ограничивается: помимо книг у него еще есть очень необычный проект, пользующийся, по словам Екатерины, большой популярностью — колода карт с изображением в виде карточных королей и вальтов реальных исторических персонажей, участвовавших в Крестовых походах. Такая же точно колода фабрики Davelue (1850 год) хранится в коллекции Эрмитажа.
— Еще из эксклюзивного — у нас есть большая серия «Любовь к ботанике», «Птица по имени...», «Бабочки и хризантемы» — это такие маленькие изящные альбомы.
— Там тоже используются изображения из коллекции Эрмитажа. Первые две книги — это сборники поэзии, плюс там рассказывается о символизме цветов и птиц в искусстве.
Неолит и Редкая птица
Два московских издательства — «Неолит» и «Редкая птица» — на ярмарке представляет руководитель отдела продаж Ирина Алексенко. Отличие между ними в аудиториях:
— «Неолит» — это взрослая литература. Мы издаем книги по фольклору, истории, филологии с 2012 года. Если говорить о мифологии, то это у нас замечательный автор Андрей Мороз. Есть книги ученых РГГУ, МГУ. Мы привезли автора Юлию Щербинину, вчера вечером была читка ее книги. В ней собраны стихи, которые после 17-го года не переиздавались, — рассказывает Ирина Алексенко.
— «Редкая птица» — это издания для детей и подростков, есть совсем малышковые книжки, но наш конек — это познавательная и развивающая литература. К бестселлерам мы относим «Азбуку эмоций» Натальи Кедровой.
Издательство привезло на томский фестиваль интересные новинки «Лужа, дикий луг» с яркими иллюстрациями и понятыми текстами. Для тех, кто уже в раннем детстве интересуется историей, есть книжка Ильи Носорева, который простым языком рассказывает о прошлом. Она хоть и не новая, но до сих пользуется большой популярностью у читателей.
— Нас пригласили принять участие в фестивале, чему мы очень рады. Хочется отметить организацию ярмарки: если продажи на ней начинаются еще до открытия фестиваля — это здорово. Как раз организаторы использовали этот вариант. Наши книги томичам очень нравятся, их покупают хорошо.
Свиньин и сыновья
В этом году новосибирскому издательству «Свиньин и сыновья» исполняется 20 лет. Издательскую деятельность оно начало с книг исторического характера — об истории литературы, искусства:
— Самая первая книга, которая у нас была выпущена и принята очень положительно, — «История русской литературы» князя Святополка Мирского, — подчеркивает руководитель издательства Михаил Янушевич. — Мы сами составляем и сборники. Из необычных — «Знаменитые неизвестные. Антология одного стихотворения» — это сборник неизвестных стихотворений, у которых нам удалось найти автора. Эти стихи всем известны, они стали уже песнями, чаще всего считается, что это фольклор, например, «Шумел камыш, деревья гнулись», а у них тоже есть автор. Более 100 мы таких литературных произведений собрали, и главное — тут рассказывается об авторах, как появились эти стихотворения.
Самая новая книга, которую привезли на фестиваль, томского автора Олега Помозова «Рассвет над Искером», о том, как развивались культура и образование в Сибири, начиная со времен Ермака до Сперанского.
— Мы издаем не только книги сибирских авторов, мы стараемся поймать все самое еще неизвестное широкому читателю, — добавляет Михаил. — Хотя мы совсем миниатюрное издательство. Не могу не рассказать, что этим летом у нас появилась своя книжная лавка совместно с проектом «Сибирь на страницах», на ярмарке он тоже представлен, где у нас почти каждый день проходят встречи книжного клуба «13 трамвай» (узнать о нем можно в нашем материале).
Сибирь на страницах
«Сибирь на страницах» — это не издательство, а новосибирский книжный проект, основная цель которого — собрать сибирских авторов и книги, относящиеся к Сибири, на одной площадке. Проект существует второй год, за это время их коллекция многократно возросла. Только на томскую ярмарку они привезли 12 коробок с книгами — это около 500 кг:
— Есть множество прекрасных сибирских авторов, возможно, мы с вами с ними ходим по одной улице, их печатают такие гиганты как «Эксмо», но о них в городах не знают, — рассказывает основатель проекта Артем Кашуба. — Мы помогаем продвинуть своих региональных авторов, потому что в Москве их порой знают. Также мы вспоминаем классиков — это Григорий Федосеев, Василий Обручев, Владимир Чивилихин. Их книги печатались миллионными тиражами.
Также на ярмарке можно найти большое количество современных сибирских авторов, например, Владимира Топилина или Николая Щукина. Они пишут в жанре таежных романов, которые, по словам Артема, пользуются до сих пор большой популярностью у читателей.
— Из новинок мы привезли сборник фантастических рассказов Александра Ненашего. Те, кто очень любит мемы, могут вспомнить, откуда взяли картинку «ученый с котом». Был такой знаменитый исследователь (Юрий Кнорозов — прим.ред.), у которого есть фотография с котом и со смурным лицом, — рассказывает Артем. — Небольшое издательство «Ирга» сделало такой замечательный сборник. Тут четыре рассказа, а предисловие писала фантаст и специалист по фантастике Евгения Соснина.
Напомним, книжная ярмарка в рамках фестиваля «ТОМ» будет работать сегодня, 9 сентября, и завтра, 10 сентября, с 11:00 по 19:00. Она проходит на территории Университетской рощи (вход через главные ворота).
Текст: Алёна Попова
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».