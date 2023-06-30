В новосибирском «13 трамвае» открылся книжный клуб

В Новосибирске в старом трамвайном вагончике, расположенном в сквере за Театром оперы и балета, открылся книжный клуб «13 трамвай». Проект реализован издательством «Свиньин и сыновья» и площадкой по сбору книг сибирских авторов «Сибирь на страницах». Клуб заработал 24 июня, сообщает администрация города.

В издательстве рассказали, что идея проекта пришла в 2023 году, когда мэрия Новосибирска второй раз объявила конкурс на поиск инвестора для создания в трамвае №13 кафе. Тогда в «Свиньин и сыновья» решили, что лучше создать книжный клуб.

«Мы торопились, чтобы открытие произошло в день города. И не зря. В праздник со стороны жителей и гостей города был виден интерес. И даже сейчас, в будние дни многие заходят покупают книги. Мы оформили вагон по минимуму: сделали прилавки, небольшие украшения. В планах сделать вагон краше», — рассказал Томскому Обзору директор издательства «Свиньин и сыновья» Михаил Янушевич.

«13 трамвай» стал неофициальным символом Новосибирска в прошлом году. «Сибирь на страницах» решила сделать его символом литературы — площадкой для организации встреч с сибирскими авторами, мероприятий, продажи книг.

«Сам объект, где располагается книжный клуб, нестандартный. Было сложно оценить его и придумать как организовать внутреннее пространство. Сделать небольшой магазинчик. Мы не убирали сидушки, установили прилавок», — отметила руководитель проекта «Сибирь на страницах» Анна Волокитина.

В свою очередь Михаил Янушевич также отметил, что издательство планирует привлечь новосибирских художников для нанесения на трамвай №13 граффити и различных трамвайно-литературных лозунгов. Новосибирские художники, рисовавшие иллюстрации для комикса «13 историй города N», участвуют в обсуждении макета рисунков.

Арт-объект «13 трамвай» находится в сквере за театром Оперы и Балета, за остановкой общественного транспорта на улице Орджоникидзе. Он представляет собой моторный вагон модели КТМ-5М3, выпущенный в Челябинске и доставленный в Новосибирск в 1989 году. Легендарным трамвай № 13 стал из-за того, что его маршрут проходит практически через весь Новосибирск дорогой «с большим количеством перекрестков и наибольшим количеством ДТП».

Фото: Сибирь на Страницах

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