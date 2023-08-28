Переключение движения на левую половину Коммунального моста перенесли на вторник
Переключение движения транспорта на южную часть Коммунального моста запланировано на вторник. Ранее предполагалось, что это будет сделано до конца минувшей недели.
Как уточняет пресс-служба мэрии, все выходные на объекте продолжались шло асфальтирование примыканий и установка барьерного ограждения. Все эти работы на сегодняшний день завершены.
«Непогода немного скорректировала наши планы открыть движение по южной части моста в выходные. Подрядчик чуть позже провел такие важные работы, как заливку высокопрочного бетона в область деформационного шва, и по технологической инструкции этот бетон должен выстоять 36 часов. Сегодня он наберет окончательную прочность, и завтра мы будем переключать движение на вторую часть моста», — цитирует пресс-служба начальника департамента капитального строительства Дмитрия Тихонова.
В сообщении отмечается, что открытие полноценного движения по всем полосам моста запланировано на начало сентября.
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