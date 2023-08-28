Переключение движения на левую половину Коммунального моста перенесли на вторник

28 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Переключение движения транспорта на южную часть Коммунального моста запланировано на вторник. Ранее предполагалось, что это будет сделано до конца минувшей недели.

Как уточняет пресс-служба мэрии, все выходные на объекте продолжались шло асфальтирование примыканий и установка барьерного ограждения. Все эти работы на сегодняшний день завершены.

«Непогода немного скорректировала наши планы открыть движение по южной части моста в выходные. Подрядчик чуть позже провел такие важные работы, как заливку высокопрочного бетона в область деформационного шва, и по технологической инструкции этот бетон должен выстоять 36 часов. Сегодня он наберет окончательную прочность, и завтра мы будем переключать движение на вторую часть моста», — цитирует пресс-служба начальника департамента капитального строительства Дмитрия Тихонова.

В сообщении отмечается, что открытие полноценного движения по всем полосам моста запланировано на начало сентября.

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