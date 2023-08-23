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К концу недели в Томске планируют запустить движение по левой половине Коммунального моста

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Подрядчик планирует до конца недели открыть движение по левой стороне Коммунального моста. В это время на правой его части будут убирать плиты и асфальтировать сопряжения, сообщает пресс-служба мэрии.

За несколько дней специалисты обустроили выравнивающий и верхний слой асфальта на мосту, приступили к установке барьерного ограждения. Параллельно здесь начнутся работы по обустройству тротуаров и асфальтированию сопряжений.

«В ремонте моста любой этап важен, но сейчас, пожалуй, самый напряженный: мы вот-вот сможем открыть движение, и томичи наконец-то после полутора лет перерыва смогут нормально проезжать с левого на правый берег и обратно. Мы ставим задачу подрядчику — ловить сухую погоду и максимально форсировать работы. Надеемся, что небесная канцелярия позволит нам открыть полноценное движение по мосту к самому началу сентября», — отметил на прошедшем сегодня, 23 августа, штабе по ремонту Коммунального моста и. о. мэра Томска Михаил Ратнер.

В пресс-службе также отмечают, что на данный момент ежедневно на объекте трудится 76 человек. Помимо асфальтирования продолжается окраска металлоконструкций и ремонт плиты пролетного строения, устройство ливневой канализации и другие работы.

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