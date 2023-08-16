В Томске отремонтируют подсветку на «Доме купца Кухтерина»

16 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

В Томске проведут капремонт архитектурной подсветки объекта культурного наследия регионального значения — «Доме купца Кухтерина» на пр. Ленина, 42. Закупка на разработку соответствующей проектно-сметной документации размещена на сайте zakupki.gov.ru.

Заказчиком выступает МБОУ «Детская музыкальная школа №2» города Томска. Начальная стоимость работ составляет 500 тыс. рублей. По контракту подрядчику помимо разработки документации предстоит прохождение историко–культурной экспертизы, получение согласования ПСД государственным органом охраны объектов культурного наследия, прохождение экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости.

Также согласно документам, работы должны быть выполнены до 30 ноября 2023 года.

«Дом купца Кухтерина. Частные квартиры, нач. XX в.» был построен в самом начале XX века по проекту архитектора Константина Лыгина. Первый этаж доходного дома Кухтерины сдавали под коммерческие помещения. В 1923 года в здании разместилось управление горотдела НКВД. В 1944 году с учреждением Томской области ведомство съехало. Здание было передано под жилой фонд. В одной из квартир на Ленина, 42 поселился первый секретарь Томского обкома партии Василий Арсентьевич Москвин. Позже здание по проспекту Ленина, 42 было выведено из жилого фонда. В 1966 году сюда переехали художественная школа № 1 и музыкальная школа № 2. Оба учреждения остаются здесь работать до сих пор.

Более подробно познакомиться с историей «Дома купца Кухтерина» можно в нашем материале.

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