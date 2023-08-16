Томский джаз-клуб Underground откроет XX джазовый сезон

Томский Обзор / Фото: 16 августа 2023 // Фото: jazzcafe.tomsk.ru

В четверг, 17 августа, томский джаз-клуб Underground откроет XX джазовый сезон большим open air в садике Томского областного краеведческого музея, сообщают организаторы.

В мероприятии примут участие томские коллективы, а хедлайнером выступит одна из лучших блюзовых команд страны Bluеs Doctors. Помимо музыкальной программы гостей мероприятия ждут дегустация крафтовых сыров и напитков, мясо на гриле, кофе и работа фотозон.

Кроме того, на концерте будет объявлена новая площадка джаз-клуба Undergroud.

Основатель джаз-клуба Олег Усенко отметил, что организаторы следят за прогнозом погоды и принимают все необходимые меры. По его словам, большинство сидячих мест будут защищены шатрами, также подготовлены легкие дождевики на случай усиления дождя. Однако гостям рекомендуют на всякий случай взять с собой теплые свитеры и зонтики.

«У нас не первый год случается подобное стечение погодных обстоятельств. Обычно наших гостей это не сильно пугает. Но мы приложим все усилия, чтобы всем было комфортно, даже если будет небольшой дождь», — рассказал Олег Усенко.

Мероприятие стартует в 19.00 по адресу: пр. Ленина, 75 (вход со стороны ул. Гагарина). Стоимость билетов: 1250 рублей, купить их можно по ссылке. Еда и напитки уже включены.

Напомним, одно из старейших джазовых заведений Сибири, культовое томское джаз-кафе Underground было открыто в 2004 году в подвале одного из первых конструктивистских зданий города — дома железнодорожников. В 2019 году в здании начал работу Центр цифрового образования детей «IT-куб». Джаз-кафе располагалось здесь 15 лет до февраля 2019 года, пока работа заведения не была остановлена из-за сложностей в оформлении арендного контракта помещения, находящегося в федеральной собственности. За годы работы в Underground успели выступить многие звезды российской и мировой джазовой сцены и сформировалась уникальная клубная атмосфера.

Позже, 24 января 2021 года, руководство ТУСУРа приняло решение вновь открыть джаз-кафе, однако, в марте 2023 заведение вновь было решено закрыть. 9 марта в ЦК ТГУ состоялся прощальный концерт Underground. 20 июля 2023-го было объявлено о возобновлении работы джаз-кафе на новой площадке.

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