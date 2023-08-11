Покупать мед следует на ярмарках и в специализированных торговых местах — Россельхознадзор

11 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

Управления Россельхознадзора по Томской и Новосибирской областям рекомендуют жителям и гостям Сибири приобретать мёд на легальных рынках и в дни проведения продуктовых ярмарок, сообщается на сайте ведомства.

«Для сибирских аграриев — это возможность существенно сократить путь до покупателей, а для потребителей ─ снизить риски по безопасности продуктов и приобрести товары по привлекательной цене», — говорится в сообщении.

При этом специалисты отмечают, что все продавцы мёда должны иметь при себе в дни ярмарок ветеринарные сопроводительные документы (ВСД), подтверждающие безопасность и качество продукции. По просьбе покупателя продавец должен предъявить их в распечатанном или электронной виде. Томичам советуют обращать внимание на дату выдачи ВСД, ареал добычи мёда, а также на диастазное число, показывающее натуральность и степень зрелости продукта.

В случае, если продавец не предоставил сопроводительные документы, покупатель может обратиться в территориальное управление Россельхознадзора.

Напомним, что в ближайшие дни, с 11 по 12 августа, в Томске на областном рынке по адресу пр. Фрунзе, 119/5 пройдет традиционная ярмарка «Медовый спас». Более 40 пчеловодов из Томской области и Алтайского края представят свою продукцию. По традиции на ярмарке пройдет конкурс на лучший мед. Качество продукта будут оценивать ветеринарная лаборатория и посетители.

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