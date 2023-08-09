Томичей приглашают отметить Медовый спас

Томский Обзор / Фото: 9 августа 2023 // Фото: Pixabay.com

С 11 по 12 августа в Томске на Фрунзенском рынке пройдет традиционная ярмарка «Медовый спас», сообщает пресс-служба областной администрации.

Более 40 пчеловодов из Асиновского, Бакчарского, Кожевниковского, Зырянского, Колпашевского, Кривошеинского, Молчановского, Первомайского, Томского и Шегарского районов, Томска, Северска, а также Алтайского края представят свою продукцию.

По традиции на ярмарке пройдет конкурс на лучший мед. Качество продукта будут оценивать ветеринарная лаборатория и посетители. Также в день ярмарки можно будет приобрести овощи, дикоросы, рыбную, мясную, молочную продукцию томских производителей и другое. Томский лесотехнический техникум привезет саженцы хвойных и декоративных культур.

Мероприятие пройдет на областном рынке по адресу пр. Фрунзе, 119/5. Ярмарка будет работать в пятницу, 11 августа, с 12 до 18; в субботу, 12 августа, — с 10 до 16.

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