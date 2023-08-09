18+
18+
РЕКЛАМА

Томичей приглашают отметить Медовый спас

События, Томские новости, томск события медовый спас выходные мед ярмарка фрунзенский рынок Томичей приглашают отметить Медовый спас

С 11 по 12 августа в Томске на Фрунзенском рынке пройдет традиционная ярмарка «Медовый спас», сообщает пресс-служба областной администрации.

Более 40 пчеловодов из Асиновского, Бакчарского, Кожевниковского, Зырянского, Колпашевского, Кривошеинского, Молчановского, Первомайского, Томского и Шегарского районов, Томска, Северска, а также Алтайского края представят свою продукцию.

По традиции на ярмарке пройдет конкурс на лучший мед. Качество продукта будут оценивать ветеринарная лаборатория и посетители. Также в день ярмарки можно будет приобрести овощи, дикоросы, рыбную, мясную, молочную продукцию томских производителей и другое. Томский лесотехнический техникум привезет саженцы хвойных и декоративных культур.

Мероприятие пройдет на областном рынке по адресу пр. Фрунзе, 119/5. Ярмарка будет работать в пятницу, 11 августа, с 12 до 18; в субботу, 12 августа, — с 10 до 16.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томские ученые создали электропроводящию ткань для «умной» одежды

26 июля 2023
Томские новости

В Томске в полном объеме восстановлена подача воды

6 августа 2023
Томские новости

Томские шеф-повара сразятся в турнире на «Празднике топора»

2 августа 2023
Томские новости

В Томске перекроют движение на участке проспекта Развития

19 июля 2023
Томские новости

Во время масштабного отключения томские пожарные не останутся без воды

26 июля 2023
Томские новости

Коммунальный мост в Томске начнут асфальтировать в августе

12 июля 2023
Томские новости

В Томске на пост мэра города подал документы второй кандидат

7 августа 2023
Томские новости

«Ростелеком» зафиксировал летний рост спроса на «дачные» камеры видеонаблюдения на 20%

28 июля 2023
Томские новости

В Научке ТГУ оцифровали альбом-летопись института Спецпроектреставрация

11 июля 2023
<