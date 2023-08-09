Первый корейский стритфуд Chicko откроется в Томске уже в августе

9 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В конце лета в Томске состоится открытие первого в городе корейского стритфуд-ресторана сети Chicko. Как сообщает основатель проекта Сергей Лебедев в своих соцсетях, точная дата — 25 августа.

Заведение будет находиться в здании доходного дома В. Корнилова на пр. Ленина, 99. Здесь томичи смогут попробовать традиционные корейские токпокки — тягучие колбаски из рисовой муки с овощами, корейский чикен суп, кимчи, а также фирменные бургеры и корн-доги, кимпабы и коктейли.

Ранее мы уже рассказывали о том, как владельцы томского Chicko готовятся к открытию ресторана.

Дизайн-проект томского ресторана Chicko Фото: vk.com/chicko_russia

Напомним, сеть корейских стритфуд-ресторанов Chicko появилась в России три года назад. Ее основатель — московский предприниматель Сергей Лебедев. Сеть включает заведения в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске. В январе 2023-го открылась первая точка за пределами страны — в казахстанском городе Алматы. В России, помимо Томска, Chicko должны появиться в Омске, Кемерове и Иркутске. В Новосибирске также планируется открытие второго ресторана.

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