Домик Chicko. Как готовятся к открытию первого в Томске корейского стритфуда

27 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Сеть корейских стритфуд-ресторанов Chicko появилась в России три года назад и вскоре стала невероятно популярной! Новые заведения открываются по всей стране, и в Томске совсем скоро тоже появится свой домик «Чико». Он расположится в самом центре города, на месте торгового центра «Каприз».

Сейчас в помещении идет ремонт. Мы заглянули в будущий ресторан полюбоваться на винтажные кирпичи и выяснить у владельца томского Chicko Григория Кучинского подробности о ремонте и его проекте.

На месте ТЦ «Каприз» совсем скоро откроется первое в Томске заведения сети Chicko Фото: Серафима Кузина

— Григорий, как вы решили открыть в нашем городе домик «Чико»?

— Очень спонтанно. Просто на одной из деловых встреч мне рассказали, что этот формат «выстрелил» в Новосибирске. Там есть известный ресторатор Олег Ионко, он открыл Chicko, и дело сразу пошло. Мы съездили, познакомились, посмотрели на заведение. Хватило 15 минут, чтобы понять — это интересно! И на следующий день мы уже заключили договор на открытие томского «Чико».

— До этого вы интересовались корейской культурой?

— Не могу сказать, что я поклонник k-pop и корейской культуры вообще. Но сейчас Азия в тренде, весь мир в восторге от Кореи. В Томске можно найти корейскую кухню, но не такого формата. То, что сейчас делает Сергей Лебедев, папа «Чико», основатель проекта — это, на мой взгляд, просто «пушка»!

Владелец томского Chicko Григорий Кучинский Фото: Серафима Кузина

— Сеть «Чико», действительно, развивается стремительно. В чем секрет, почему всем так заходит ее формат?

— Думаю, дело в том, что основатель франшизы занимается любимым делом. Сергей Лебедев очень увлечен своим проектом и вкладывает в него всю душу, поэтому сеть оказалась настолько успешной.

Здесь к разговору подключается Гаяне, СММ-щик проекта:

Гаяне: Наше место так ценится, поскольку мы связаны с культовыми для поклонников корейской культуры вещами. К примеру, в меню есть блюда, названные в честь участников BTS — знаменитого южнокорейского бой-бэнда. В ресторанах стоят картонные фигуры айдолов (так называют молодых, в основном подросткового возраста медиа-персон с привлекательным, часто по-детски чистым имиджем). Когда люди приходят к нам, они с ними фотографируются. В Томске в наших группах в социальных сетях уже несколько сотен подписчиков, многие пишут нам — просят размесить в ресторане именно своих любимых айдолов. Люди очень ждут открытия нашего домика «Чико». Часто получаю сообщения в группах, мол, раз у вас еще ремонт, мы едем в ресторан в Новосибирск.

СММ-щик проекта Гаяне Фото: Серафима Кузина

Григорий: Нас давно ждут. В «Чико» все основано на эмоциях, это атмосферный бизнес. Тут собирается комьюнити, которое слушает одну и ту же музыку, танцует одинаковые танцы.

— Вы тоже слушаете?

Григорий: — Обычно я больше слушаю рок, но теперь придется вместе с дочкой слушать и корейскую группу BTS!

— Раз дочка увлечена корейской культурой, то вам есть с кем посоветоваться?

Григорий: Да, помню, было курьезно, когда я сказал: «Юбилей БТС». А дочка поправила: «Папа, ты же не про танк говоришь, а про очень популярную группу. „БиТиСи“ правильно!».

День рождения первого ресторана сети Chicko на Покровке. За три года в Москве их открылось еще восемь. Фото: CHICKO | Сеть корейских стритфуд-ресторанов (vk.com)

Гаяне: В честь юбилея группы сейчас в сети ресторанов разыгрывается ластик BTS, его подарили Сергею Лебедеву, когда он был в Корее. У нас вообще постоянно проводятся розыгрыши, к примеру, есть шанс поехать в Корею. Каждую неделю в «Чико» новые промокоды. Были акции, когда тем, кто приходил в ресторан, пританцовывая, давали 10% скидки. Другую неделю можно было прийти в одежде определенного цвета или сказать пароль. И, конечно, важно, что в ресторанах своя атмосфера. Мы хотим перенести ее в Томск, чтобы люди, которые не бывали в этой стране, ее ощутили, стали ближе к Корее.

Chicko в Новосибирске Фото: CHICKO | Сеть корейских стритфуд-ресторанов (vk.com)

— Сеть «Чико» — проект, где все плотно взаимодействуют?

Гаяне: У нас очень хорошо развита внутренняя корпоративная культура. Раз в неделю проходят общие созвоны, Сергей Лебедев всегда в них участвует, всем стремится помочь. У нас есть много любопытных инициатив — к примеру, обучение корейскому для сотрудников. Также Сергей состоит во всех корпоративных беседах, это касается даже СММ-щиков. Он иногда сам снимает контент для социальных сетей проекта.

Меню по стандартам «Чико»

— Что в «Чико» с меню? Раз это франшиза, то вы будете получать все рецептуры?

Григорий: Да, это типовой франчайзинг-проект, он везде одинаковый. Все идет по стандартам управляющей компании. Все подробности о блюдах можно найти в нашем Инстаграме*. Вкусы будут разные, и сладкие, и острые. В «Чико» серьезно занимаются меню — ротация блюд идет постоянно.

Гаяне: Меню часто обновляется, проводится ивенты, после них часть меню, которая понравилась гостям, остается, часть уходит. Обращу внимание, что у нас есть корейские сладости, один из хитов — мороженое.

Chicko в Екатеринбурге Фото: CHICKO | Сеть корейских стритфуд-ресторанов (vk.com)

— Как будете приобретать ингредиенты?

Григорий: 80% завозится для нашей сети централизовано, а 20% «скоропортящихся» продуктов мы найдем у местных поставщиков.

— Возможны ли в блюдах эксперименты — к примеру, добавить в корейскую кухню какие-то сибирские нотки?

Григорий: Мы не можем заниматься самодеятельностью и делать блюда сами, но нам никто не мешает предложить главному ресторану разработать такие рецепты. Например, готовить что-то с кедровыми орехами.

Через пару дней Chicko откроется в Сургуте Фото: CHICKO | Сеть корейских стритфуд-ресторанов (vk.com)

— Кто в Томске будет отвечать за кухню «Чико»?

Григорий: Мы подобрали ключевую фигуру, но имя нашего шеф-повара пока называть не будем. Он пройдет обучение в компании. Все важные фигуры — шеф, бармен, управляющий — не новички в общепите, но обучаться будут в Москве, в управляющей компании. У «Чико» свои принципы ведения бизнеса.

Также планируется открытие Chicko еще в 15 городах, в том числе в Питере и Казани. Фото: Серафима Кузина

— Что можно сказать по напиткам?

Григорий: У нас будет большая барная стойка. В меню — коктейли, разработанные специалистами «Чико». Очень вкусные, я пробовал в Москве! Есть и алкогольные — на основе корейской водки соджу. Это традиционный корейский напиток, изготовленный из сладкого картофеля, риса или пшеницы. Он бывает разных вкусов.

Вернуть дверь

Chicko расположится в историческом здании по Ленина, 99, где раньше находился доходный дом купца В. Корнилова. Фото: Серафима Кузина

— Томский домик Чико находится в самом центре города. Как вы нашли это помещение в старинном здании?

Григорий: Стандартно, чем ближе к центру — тем лучше трафик гостей. В Томске не очень большой выбор коммерческих помещений. Зато наш город славится обилием культурных памятников... Место мне еще давно приглянулось, нас здесь все устроило. Кстати, дизайн-проект нашего ресторана занял месяц назад первое место в числе нескольких десятков проектов. Был опрос среди подписчиков канала «Чико». Наше пространство будет решено в ярких цветах, на стенах — картины. И, конечно, главная особенность — это лофт, винтажные кирпичи, своды. Дизайнеры (все проекты для сети делает одна и та же компания) решили все максимально сохранить, чтобы люди могли наслаждаться этой красотой.

Пока в помещении ведутся ремонтные работы Фото: Серафима Кузина

— Кирпичи аутентичные?

— Конечно, мы прежде чем приступили к работам, согласовывали научно-проектную документацию, проходили госэкспертизу…. Процесс серьезный. Мы максимально бережно относимся к томскому историческому наследию.

— Сколько времени потратили на эти вопросы?

— Хотелось бы, чтобы они решались быстрее. Мы соблюдали все требования. Сейчас, надеюсь, работы уже на финишной прямой. Наш ресторан нарушил сроки запуска, но Лебедев вошел в положение. Понятно, что из-за статуса памятника нам пришлось пройти много медленных бюрократических процедур.

Аутентичные кирпичи тоже вписали в дизайн-проект Фото: Серафима Кузина

— Что прежде находилось на месте ресторана?

— Магазины, торговый центр. Арендаторы съехали некоторое время назад, так что пространства пустовали.

— Когда начался ремонт?

— О запуске проекта мы объявили еще в ноябре. Все разрешения получили 15 мая. Пока мы сняли «наслоения» — арендаторы обшивали стены. Мы дошли до старинных кирпичей. Еще мы вернем на прежнее место дверь. Это была просьба комитета по охране объектов культурного наследия — оказывается, в советское время на ее месте сделали окно. Мы возвращаем дому исторический облик. Рады, что сделаем дверь там, где она когда-то была задумана. Дверь будет массивная, из сосны, с интересной фурнитурой. А большие окна до пола здесь и так были.

Здесь вместе окна поставят новую дверь Фото: Серафима Кузина

Когда мы стали составлять документацию, то познакомились с историей здания. До революции здесь располагался доходный дом купца Корнилова, помещения сдавались. В советское время все ни раз перестраивалось. Когда-то у здания были балконы, их уже не восстановить. Потолок у нас будет винтажный — по нему будет проложена электропроводка в виде витой пары. Получится в стиле 30-х годов.

Старинное здание обретает вторую жизнь Фото: Серафима Кузина

— На каком вы сейчас этапе ремонта?

— Занимаемся черновой отделкой, потом будет установка оборудования, ремонт… Все стандартно. Клада во время работ не нашли...

— Что скажете о состоянии здания?

— Оно нормальное, мы занимаемся только косметическим ремонтом.

Томский ресторан будет просторным, с двумя залами. Фото: Серафима Кузина

— Сколько в ресторане будет залов?

— Два, рассчитанных на 54-57 мест. Это немало, в новосибирском «Чико» их всего 30 с небольшим. Раньше делали маленькие залы, теперь концепция поменялась, открываются помещения побольше. Два зала — это кухня и фабрика-кухня (где делают заготовки). По всей ширине проема с аркой разместим бар. Здесь, где мы с вами разговариваем, будет зал, рядом — основной большой зал. В подвале — складские помещения, раздевалка для персонала, душевая.

Проект томского Chicko Фото: CHICKO | Сеть корейских стритфуд-ресторанов (vk.com)

— Сколько человек собираете в команду?

— Около 40. Сейчас, кстати, у нас идет поиск персонала, и все, кому интересен наш проект могут найти в наших соцсетях информацию о вакансиях.

Прикоснуться к корейской культуре

Уже в августе–сентябре гости смогут попробовать необычные корейские блюда в новом заведении сети Фото: Серафима Кузина

— На кого рассчитаны рестораны «Чико»?

— Целевая аудитория — девушки 15-25 лет. Хотя сейчас они взрослеют и продолжают ходить в «Чико», так наша аудитория растет. Конечно, интересно здесь будет всем, кто увлекается Кореей и вообще Азией. Помимо корейских блюд в меню найдутся китайские и японские.

— Ждать ли в домике «Чико» интересных событий?

— Да, их обычно придумывает управляющая компания, но бывает, и на местах рождаются свои идеи. У нас дружное сообщество, обсуждаем все вместе.

— Предусмотрена ли в сети доставка?

— Сейчас она еще не запущена, но осенью в планах тестирование в Москве. Если хорошо пройдет, то доставка будет во всей сети.

Фото: Серафима Кузина

— А стоит ли заглянуть в «Чико» тем, кто пока равнодушен к Корее?

— Наш ресторан станет прекрасным поводом прикоснуться к корейской культуре. А в Томске, уверен, живут любопытные люди.

— Вы сам томич?

— Я, как и многие, приехал сюда учиться и остался. Живу в Томске с 1990 года. Участвую в других проектах, связанных с общепитом, это не первое заведение, с которым я связан.

Григорий Кучинский Фото: Серафима Кузина

— Отчего зависит, когда именно ресторан откроется?

— Есть много факторов. Главное — как будут работать наши подрядчики. Непростое помещение, и в нем нельзя работать абы как, нанимаем только тех, кто обладает специальной лицензией.

— На открытие приедет Сергей Лебедев?

— Он присутствует на всех открытиях. А их много — на днях, к примеру, запустили ресторан в Самаре. И проект уже стал международным — работают рестораны в Казахстане.

— И когда все же первый «Чико» появится в Томске?

— Предполагаем, в августе, максимум — в сентябре.

Текст: Мария Симонова

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