Мэрия Томска согласовала строительство корейского стритфуда в историческом здании

Томский Обзор / Фото: 15 мая 2023 // Фото: vk.com/chicko_russia

Основатели московской сети корейского стритфуда Chicko получили одобрение от администрации Томска на строительство ресторана в историческом здании по пр. Ленина, 99. Сейчас здесь располагается торговый центр «Каприз».

Доходный дом В. Корнилова на пр. Ленина, 99 является объектом культурного наследия, памятником истории и культуры регионального значения. Здание построено во второй половине XIX века. Заказчик и архитектор неизвестны.

«С января мы ждали одобрения города на строительство в историческом здании. И вот сегодня мы его наконец-то получили! Начинаем стройку!», — сообщает владелец сети Сергей Лебедев в телеграм-канале Chicko.

Ранее представители заведения сообщали, что открытие Chicko в Томске запланировано на май. Однако согласование строительства в историческом здании немного затянулось. Теперь уточняется, что ресторан откроется через 2,5 месяца.

В новом заведении томичи смогут попробовать традиционные корейские токпокки — тягучие колбаски из рисовой муки с овощами, корейский чикен, суп кимчи, а также фирменные бургеры и корн-доги, кимпабы и коктейли.

Основателем сети Chicko является московский предприниматель Сергей Лебедев. Сеть включает заведения в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске. В январе 2023-го открылась первая точка за пределами страны — в казахстанском городе Алматы, позже Chickо появилось и в Астане. В России до середины года, помимо Томска, Chicko должны открыться в Челябинске, Красноярске и Омске.

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