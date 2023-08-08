Лестницу на Кузнечном спуске отремонтировали в Томске

8 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба Администрации Томска

В Томске рабочие закончили ремонт ступеней на Кузнечном взвозе, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на городской департамент дорожной деятельности и благоустройства.

«Мы провели текущий ремонт лесенки, оборудовав новые ступени из бетона. Все это делается для безопасности томичей, чтобы можно было спокойно спуститься или подняться», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего на ремонт лестницы затрачено около пяти кубометров бетона.

Ранее сообщалось, что к ремонту степеней на Кузнечном взвозе специалисты приступили в начале июля. Также отмечается, что поручение отремонтировать спуск отдал и.о. мэра Томска Михаил Ратнер на одном из выездов.

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