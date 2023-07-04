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В Томске на Кузнечном взвозе начался ремонт ступеней

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Подрядчик приступил к восстановлению ступеней на Кузнечном взвозе в Томске.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, рабочие устанавливают деревянную опалубку, после этого они займутся заливкой бетона, из которого будут выполнены новые ступени.

По оценкам специалистов на обновление спуска будет затрачено приблизительно пять кубометров бетона.

«Наша главная задача — обеспечить безопасность прохода для людей, как летом, так и зимой. Старые ступени пришли в негодность, совсем рассыпались. Сейчас устраним эту проблему текущим ремонтом, далее будем рассматривать возможность капитального», — рассказал и.о. заммэра по благоустройству Николай Глебович.

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