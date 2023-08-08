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В Томске временно изменится схема движения автобусов №4 и №29

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С 9 по 14 августа в Томске изменится схема движения маршрутных автобусов №4 и №29, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, автобусы №29 с Московского тракта будут двигаться по ул. Аркадия Иванова, пр. Ленина, ул. Учебная и далее по маршруту. В обратную сторону по этому же пути.

Маршрутки №4 в направлении от ул. Елизаровых к проезду Вершинина будут курсировать по укороченной схеме: ул. Ф. Лыткина — проезд Вершинина — до остановочного пункта «Стройпарк». В обратном направлении так же.

Автобусы №4, следующие до Сенной Курьи, СНТ «Левобережье» и СНТ «Нерудник», от проезда Вершинина к Коммунальному мосту будут использовать следующий маршрут: ул. Ф. Лыткина — проезд Вершинина — ул. Вершинина — ул. Нахимова — Коммунальный мост — далее по маршруту. В обратную сторону по такому же объездному маршруту.

Ранее сообщалось, что с 9.00 среды, 9 августа, до 20.00 понедельника, 14 августа, движение транспорта на участке от ул. Карпова до Московского тракта по улице Учебной будет осуществляться по временным дорожным знакам. Ограничения будут связаны с проведением ремонтных работ на тепломагистрали №4.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу и заблаговременно выбирать объездные пути.

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