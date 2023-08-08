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До понедельника в Томске ограничат движение по ул. Учебной

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Завтра, 9 августа, в Томске с 9:00 перекроют движение транспортных средств на улице Учебной. Как сообщает департамент городского хозяйства, ограничения будут связаны с проведением ремонтных работ на тепломагистрали №4.

Так, в ходе ремонта специалисты СП «Тепловые сети» АО «ТомскРТС» планируют заменить изношенный участок трубопровода, на котором при проведении гидравлических испытаний выявлен дефект. Отмечается, что замена тепловой сети позволит восстановить горячее водоснабжение в домах, запитанных от этого участка, и избежать развития аварийной ситуации в зимой.

В связи с этим с 9.00 среды, 9 августа, до 20.00 понедельника, 14 августа, движение транспорта на участке от ул. Карпова до Московского тракта по улице Учебной будет осуществляться по временным дорожным знакам.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу и заблаговременно выбирать объездные пути.

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