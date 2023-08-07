Мэрия Томска подала иск о взыскании 5,8 млн рублей с подрядчика по ремонту Коммунального моста

7 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Департамент капстроительства администрации Томска подал в Арбитражный суд Томской области иск о взыскании 5,8 млн рублей с генподрядчика капитального ремонта Коммунального моста через реку Томь.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на картотеку арбитражных дел, иск к ООО «РСТ Мост» (Санкт-Петербург, прежнее название ООО «Пик») был подан в конце июля. Предварительное заседание назначено на 21 августа.

Напомним, в апреле прошлого года на тот момент иркутская компания ООО «Пик» выиграла конкурс на капитальный ремонт Коммунального моста через реку Томь. Стоимость контракта составила 1,2 млрд рублей. Ремонтные работы должны завершиться в декабре 2023 года.

Подрядчику, в частности, необходимо выполнить ремонт опор моста, заменить дорожную «одежду», осуществить ремонт дефектных участков железобетонных плит, заменить барьерные и перильные ограждения, переустроить опоры освещения и инженерные коммуникации.

После заключения контракта на капремонт, по данным с сайта госзакупок, условия договора не единожды менялись, однако срок окончания работ и стоимость контракта оставались прежними. Общая сумма неустоек из-за просрочек исполнения работ составляет 2,17 млн рублей.

«Интерфакс» уточняет, что по данным ЕГРЮЛ ООО «РСТ Мост», зарегистрированное в 2013 году, занимается строительством мостов и тоннелей. В мае прошлого года компания сменила название, в марте текущего года предыдущий владелец компании Ирина Трибунская (владела «РСТ-Мост» с 2017 года) передала 100% УК директору ООО Екатерине Савельевой (руководит с 2020 года). В июне ООО изменило место регистрации с Иркутска на Санкт-Петербург.

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