Иркутская компания отремонтирует Коммунальный мост в Томске за 1,2 млрд рублей

1 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина/ из архива издания

Иркутское ООО «Пик» выиграло конкурс на капитальный ремонт Коммунального моста через реку Томь в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Цена контракта составила 1,2 млрд рублей. Ремонтные работы должны завершиться в декабре 2023 года.

Подрядчику, в частности, предстоит выполнить ремонт опор моста, заменить дорожную «одежду», осуществить ремонт дефектных участков железобетонных плит, заменить барьерные и перильные ограждения, переустроить опоры освещения и инженерные коммуникации.

В пресс-службе мэрии уточнили, что во время капремонта движение на мосту останавливаться не будет.

Как сообщалось, томские власти искали подрядчика на ремонт Коммунального моста с начала февраля. Было проведено два конкурса, они не состоялись из-за отсутствия заявок.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Пик» было зарегистрировано в 2013 году, занимается строительством мостов и тоннелей. Компанией владеет Ирина Трибунская.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Томске начнется ремонт аварийного путепровода на Кузовлевском тракте и капитальный ремонт Коммунального моста. Путепровод откроют для движения транспорта в 2022 году, ремонт Коммунального будет завершен в 2023 году. Средства на ремонт будут выделены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

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