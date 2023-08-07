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Томичей просят помочь в обустройстве подземных переходов

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Томская инициативная группа «Нормальный переход», занимающаяся благоустройством подземных переходов в городе на 2-м микрорайоне, объявила еще один сбор денежных средств на приобретение краски для оформления стен.

Как сообщает куратор проекта Аня Новицкая, в прошлый четверг, 3 августа, удалось закрыть первый сбор и собрать нужную сумму в размере 60 тысяч рублей на покупку антивандального лака. Уже сегодня, 7 августа, планируется заказать этот материал. Но томичи также могут принять участие и помочь в следующем этапе работ — в художественное оформление переходов, поддержав проект финансово.

«Сейчас важно нарисовать на стенах что-то самим, чтобы уберечь переход от незаконных рисунков. И здесь нам готовы помочь художники-граффитисты. Они согласились работать бесплатно, но нам нужно приобрести краску. Чтобы сделать всё очень круто — надо 50 000 рублей, — говорится в сообщении.

На сегодняшний день собрано уже 9 177 рублей. Также проект ищет спонсоров среди бизнеса.

Деньги можно перевести на карту Сбера, привязанную к номеру телефона +7 923 425-47-34 (Анна Александровна Новицкая). Вся актуальная информация по сбору представлена тут.

Напомним, что в начале июля подрядчик департамента дорожной деятельности и благоустройства мэрии Томска привел в порядок внутреннюю и внешнюю отделку подземного пешеходного перехода на ул. Пушкина в районе остановки «Путепровод». Он стал вторым объектом, на котором ведется косметический ремонт.

Фото: пресс-служба мэрии

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